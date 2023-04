Otra caída de reservas pese al aporte del agro

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Las reservas del Banco Central cayeron ayer en US$ 611 millones, a pesar de que el sector agroindustrial siguió liquidando divisas.

Las reservas cerraron la semana en US$ 36.926 millones, cuando el jueves habían quedado en US$ 37.537 millones.

El BCRA no emitió comunicado explicando lo que ocurrió con las reservas, como sí lo había hecho en la jornada anterior.

Especialistas suponen que la fuerte salida de divisas podría haber combinado la necesidad de dólares para pagar importaciones con algún pago de deuda.

El sector agroexportador ingresó este viernes más de US$ 147 millones a través del programa de incentivo.

La autoridad monetaria finalizó la jornada con compras netas por alrededor de US$ 60 millones tras su intervención cambiaria.

Esto indica que la salida de dólares de las reservas rondó los US$ 630 millones.

El ministro Sergio Massa, por estas horas negocia en Estados Unidos con distintos organismos de fondos soberanos para tratar de conseguir dólares en un escenario donde las reservas netas habrían llegado a terreno negativo, sin contabilizar el oro, según advierten distintas consultoras privadas.