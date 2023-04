Mucho tiempo para pensar en el Deportivo Madryn

Atlético volverá a jugar el domingo 23 de abril, como visitante en Puerto Madryn, ante el Deportivo de esa ciudad por la undécima fecha de la Primera Nacional en su Zona B. El horario del partido fijado es el de las 15.30.

De tal modo, el plantel profesional de la Crema tendrá varios días para pensar y trabajar en ese compromiso. Igualmente hay que tener en cuenta que el jueves ya estará viajando hacia Buenos Aires, y desde allí tomará un vuelo hacia la Patagonia, de acuerdo a lo manifestado por Medrán en la conferencia de prensa.



NO LLEGA NADIE

Si bien la intención de Medrán y la dirigencia era sumar un delantero para reemplazar al lesionado Bautista Tomattis, no apareció nada saliente en el mercado y ante el cierre del plazo que se producía anoche, no estaba previsto que arribe algún nuevo futbolista.



ESTUVO DELFINO

El ex técnico de San Martín de Tucumán, Iván Delfino, estuvo presenciando el partido entre Atlético y Aldosivi. El sunchalense, que igualmente sigue en el radar de varios equipos de la categoría, estuvo en la platea oeste.



PRIMER FESTEJO DE BRAVO

Ese cabezazo para el 2 a 2 significó no solo el empate de la Crema sino también el primer gol como profesional de Agustín Bravo, que se viene asentando como titular jugando como marcador de punta izquierdo.