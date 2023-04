Rossi y sus críticas contra Macri y Milei

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, cargó con dureza contra el ala dura del PRO y contra el precandidato a presidente libertario Javier Milei, a los que acusó de "ser lo mismo" y de querer aplicar una devaluación.

"(Mauricio) Macri, Cambiemos y (Javier) Milei son lo mismo", afirmó en declaraciones radiales y precisó que ambos referentes opositores buscan aplicar recetas económicas que "fracasaron en el mundo".

"Quieren dinamitar el Estado que hay en la Argentina y va en contra de los sectores populares", enfatizó el titular de ministros, y completó: "Con Juntos por el Cambio y Milei, la pobreza se va a duplicar y la inflación se va a espiralizar de una manera importante".

Rossi sostuvo que se trata de una "cultura fascista" que conquistó hegemonía al interior de Juntos por el Cambio y que se expresa en Macri y en la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Además, indicó que el sector convive con "la familia de demócrata liberal, antiperonista, que son profundamente democráticos", es decir la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC-ARI).

"De democráticos no tienen absolutamente nada", subrayó en referencia al ala dura del PRO e indicó que "van a usar la democracia para destruirla".

Asimismo, planteó que la primera medida que adoptará cualquiera de los dos espacios que asuman el poder será abrir el cepo, liberar las exportaciones, bajar las retenciones y permitir exportar, lo que a su entender, conllevará "una devaluación que va a generar un pico inflacionario más importante que el que tenemos ahora".

En la misma línea, sostuvo que el Gobierno busca evitar una depreciación para que la pobreza no aumente, aunque reconoció que la gestión del presidente Alberto Fernández no logró frenar la inflación ni recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

A pesar de los diagnósticos, culpó a la administración de Cambiemos de haber sentado las bases para el incremento de la problemática. "El problema no lo generamos, lo generó el macrismo, entonces los que están en la oposición, que dicen que van a resolver los mismos problemas que ellos generaron, por qué no bajaron la inflación cuando fueron gobierno", se preguntó Rossi.