Vidriera genética dejó buenas sensaciones con destacados valores acordes al momento

La Cooperativa Guillermo Lehmann llevó adelante, con total éxito, la 17° edición del Remate de Vidriera Genética, en las instalaciones Feria de la Sociedad Rural de las Colonias, donde salieron a pista destacadas piezas de alta genética.

El evento, que se llevó a cabo de manera física, tuvo una gran agilidad en la tarde de este jueves 13 de abril, siendo este el primer y gran remate especial del año para la Lehmann.

En total salieron a subasta más de 400 piezas, todo de muy buen origen, con un trabajo meticuloso de todo el equipo de Hacienda de la Lehmann en la previa para que esta vidriera no pierda la calidad de la hacienda a la que nos tiene acostumbrados.

En detalle, se vendieron 150 vaquillonas preñadas, 15 vacas en producción, 120 vaquillonas para entorar, 150 terneras y 20 toros. Además, estuvo presente Cabaña Los Pecanes de Jorge Milone, que está cumpliendo 25 años de trayectoria. "Es una cabaña que le puso mucho esfuerzo y garra, utilizando todos los servicios que ofrece A.C.H.A. Son muy entusiastas con el trabajo que hacen y hoy no podíamos dejar de reconocerlo en este magnífico evento", resaltó el presidente de la Asociación de Criadores de Holando, Máximo Russ.

Al respecto, el Coordinador Comercial de Hacienda de la Lehmann, Alan Zbrun, sostuvo que "estamos muy conformes con los valores logrados, que los vientres preñados han recuperado un poco de valor y aumentó casi un 25% el promedio de venta. Tiene que ver mucho la genética que se vendió, donde había vaquillonas de punta y también las perspectivas de suba del litro de leche, donde hay productores que están pudiendo sembrar verdeo", explicó luego del remate.

Si bien todo el equipo sostiene que se continúa lejos de lo que realmente la hacienda debería valer, se vendió la totalidad de los toros, con un pico de precios bastante acordes al momento, en un evento muy ágil. "Lotes de punta han recuperado mucho valor con respecto a lo que se venía vendiendo, pero la hacienda, en líneas generales, sigue con precios que están muy por debajo de lo que debería valer en valores nominales", explicó el Coordinador.

Por último, sostuvo que "nos queda la satisfacción de haber vendido una gran cantidad de piezas, de que el remate se hizo con un marco de público importante, donde mucha gente acompañó y muestra que este evento, año tras año, va sumando cada vez más galardones”, finalizó.



LA IMPORTANCIA DE ESTE REMATE

Antes de que comience el evento, autoridades de la Sociedad Rural Las Colonias rindieron homenaje a Pedro Weidmann, uno de los impulsores de Vidriera Genética, fallecido hace muy pocas semanas: "queremos reconocer en este ámbito a la persona que más fuerza hizo para que esto esté hoy en marcha. Estoy hablando del Ing. Pedro Heinzmann, que nos dejó hace muy poco. Pedro fue quien le puso el nombre Vidriera Genética’ a este remate que ya lleva 17 ediciones. Este es el mejor homenaje que le podemos hacer", expresó el vicepresidente de la entidad.

Además, su Presidente, Luis Zurvera, marcó que "nos han dejado una declaración de Interés Provincial para este evento. Es muy importante para la Sociedad Rural y nos compromete a seguir trabajando mucho más. Gracias a todos los que acercaron su hacienda, a las cabañas, hicimos un gran trabajo más allá de que venimos golpeados todos los productores. Pero sabemos trabajar, hacer leche, y esta fue una gran oportunidad para elegir muy buena genética", dijo y se refirió a la Cooperativa en el tramo final de su discurso: "gracias a la Lehmann por estar siempre presente y por difundir esta clase de eventos, trabajando para esta genética que presentamos hoy".

A su turno, Sara Gardiol, titular de CARSFE, destacó la importancia de este remate y elogió el comienzo del mismo: "todos tenemos alguna raíz, ya sea por cuestiones de familia o por afecto, pero realmente es muy importante esta actividad y el nombre lo dice todo, mostrando todo lo que es avance, tecnología, crianza, en un ámbito tan complejo como lo es la lechería", expresó la presidente y dijo que "los animales que se mostraron en la tarde de hoy fueron de una gran calidad y creo que en función de eso, creemos que el futuro está en nuestras manos y para ello, debemos seguir trabajando", marcó.

A modo de cierre, César Bertero, secretario y consejero de la Cooperativa, manifestó que "con el paso del tiempo hemos logrado esta marca que hoy se destaca con esta hacienda. Quiero agradecerles a los colaboradores de la Cooperativa, que le ponen mucha fuerza no sólo en este remate, sino en todos los que se llevan a cabo continuamente", estableció.

Pasó una edición más de uno de los remates más importantes en el calendario de la Cooperativa. Un evento que recuperó mucho protagonismo y que tuvo un gran marco en la ciudad de Esperanza, con compradores de toda la zona. Sin lugar a dudas que el balance fue más que positivo, dejando muy buenas sensaciones de cara a todo lo que se viene a la Lehmann.