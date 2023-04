Perotti en el plenario de rectoras y rectores

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este viernes en Santa Fe del 89° Plenario de Rectoras y Rectores, organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El mismo tuvo lugar en el Auditorio FADU-FHUC en Ciudad Universitaria, de la ciudad capital. En ese marco, Perotti manifestó que “es una gran satisfacción para la provincia de Santa Fe esta reunión, que todos ustedes estén aquí presentes en la sede de la Universidad Nacional del Litoral, desarrollando este encuentro que tiene el reconocimiento a la tarea universitaria y a nuestras universidades nacionales en el territorio santafesino, con una tarea enorme en lo diario, de coordinación y acompañamiento”.

Además, el gobernador también se refirió a la expectativa que genera el encuentro al asegurar que “desde un lugar clave en la generación y distribución de conocimientos, aparezcan aportes importantes para la vida institucional de nuestro país, para el desarrollo del día a día de nuestra Argentina”, dijo, al tiempo que destacó “la enorme responsabilidad de cada uno de ustedes de llevar adelante esta tarea en una etapa de profundos cambios, con las tecnologías acelerándose, con la difusión del conocimiento de maneras diferentes; así es cómo le seguimos dando a la universidad esa capacidad transformadora de formación que tanto necesitamos”. Por último, el mandatario remarcó que “las expectativas son altas y están puestas en la generación de conocimiento. No me cabe duda que las regiones que tengan la mayor capacidad de generar conocimiento e investigación, son las que van a tener el mejor desarrollo y calidad de vida de su gente y ustedes son una herramienta clave para esa generación”, concluyó Perotti.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, aseguró que “las universidades tienen un rol importantísimo en la formación de profesionales y en la producción de conocimiento: más de la mitad de la investigación que se hace en la Argentina se hace en universidades, una parte con el Conicet y una parte de las propias universidades. Necesitamos articular cada vez más la producción y la distribución del conocimiento”.

Al respecto, Filmus indicó que “hoy en día la ciencia y la tecnología avanzan tan rápido que es imprescindible tener oportunidades de desarrollo en cada uno de los territorios y de las universidades. Sin ciencia ni tecnología no solo no vamos a tener solución a los grandes problemas nacionales, sino que no vamos a tener soberanía”.

Finalmente, el funcionario nacional dijo que “venimos para apoyar a los rectores en toda la tarea que realizan, pero puntualmente para anunciar y poner en valor la inversión de más de 30.000 millones de pesos que estamos invirtiendo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología en dos grandes programas: el Construir Ciencia y el Equipar Ciencia. Con más de 24.000 millones de pesos en edificios a construir, estamos haciendo 40 edificios de centros de investigaciones de universidades, y más de 7.000 millones de pesos destinados a equipamientos medianos y grandes. Ese es un esfuerzo enorme y gran parte de esa inversión está puesta en las provincias y el interior del país”.