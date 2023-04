Ezeiza: inauguración de la nueva terminal de partidas

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El presidente Alberto Fernández inauguró ayer la nueva terminal de partidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un espacio que abarca 50.000 metros cuadrados en forma de zeppelin y que permitirá que los pasajeros tengan una mayor comodidad y seguridad.

Su construcción se inició en 2019 pero estuvo paralizada por el accidente donde murió un operario. Recién en agosto de 2022 se volvió a retomar y después de ocho meses el Gobierno Nacional anunció su inauguración.

A partir de este lunes 17 de abril los pasajeros podrán disfrutar del nuevo espacio.

La misma tuvo una inversión de 230 millones de dólares y contó con la participación de más de 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

De esta manera se trata de la terminal más moderna de América Latina por su avance tecnológico, su abastecimiento energético 100% renovable y por su capacidad de procesar 30 millones de pasajeros por año.

Fernández estuvo acompañado por Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones; Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación; Martín Eurnekian, presidente de Aeropuertos Argentina 2000; y Alejandro Granados, intendente de Ezeiza.

"Era una obra necesaria y es el símbolo del compromiso que tenemos con el país. Nos llena de orgullo", sostuvo Eurnekian.

A su vez, destacó que en los 25 años de Aeropuertos Argentina 2000 se hicieron 300 obras en 21 provincias.

En su discurso Giuliano recordó al obrero que perdió la vida durante su construcción y también a los heridos que hubo con motivo del derrumbe ocurrido en el año 2019: "No debemos olvidarnos".

Por último, tomó la palabra el presidente y expresó su orgullo por la obra: "Tenemos que estar felices de celebrar este enorme trabajo que se hizo. Dejaron la vara muy alta".

"La Argentina está viviendo un tiempo difícil de crecimiento y desarrollo, pero seguimos teniendo un futuro formidable. No nos dejemos llevar por los que tratan de desalentarnos", enfatizó sobre la disputa con la oposición.

Con su inauguración se dieron a conocer los servicios que se brindarán en el espacio y que permitirán un mayor confort para las personas que salgan del país.

Cuenta con cinco islas donde habrá 150 puestos de check in, 68 espacios de self-check para acortar los tiempos de espera y sistema BHS para generar despachos automáticos de los equipajes.

Además, habrá cuatro tomógrafos 3D de alta seguridad para la revisión de valijas, 10 carruseles de equipaje, tecnología LED y Chillers para los aires acondicionados, WIFI libre e ilimitado y 2.250 metros de cinta transportadora.

Por último, se anunció un lugar para la gastronomía y locales comerciales distribuidos en todo el sector.



EL PRESIDENTE

Al encabezar la inauguración de la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el jefe de Estado remarcó: "La Argentina necesita mucho de los empresarios argentinos", ya que destacó que "son los que realmente invierten y dan trabajo y hacen crecer al país".

En ese sentido, el mandatario destacó que los hombres de negocios locales deben tener "confianza en el país, con esa vocación de invertir, de crecer y sin olvidarse de los que más necesitan, los postergados, los olvidados", así como también admitió que debe haber "esfuerzo del Estado, que se asocie a ellos".

Ante ello, planteó: "Hay que terminar con esa discusión de que los empresarios están por un lado y el Estado por el otro. El capital privado no puede reemplazar las funciones esenciales que el Estado tiene y el Estado no tiene que meterse necesariamente en la actividad privada".

Asimismo, envió un mensaje a la oposición, luego de reconocer que la obra había sido iniciada durante la gestión de Cambiemos: "No nos dejemos llevar por los agoreros de los que tratan todos los días de desalentarnos. Los agoreros del desaliento que se queden con su desaliento. Nosotros sigamos construyendo, porque no importa quién empezó la obra, sino que lo importante es terminarla".