La fuerte denuncia de Gerardo Morales

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, encabezó ayer la apertura del 162° Período de Sesiones Ordinarias Legislativas, con un discurso en el que anunció la reapertura de paritarias y realizó un repaso de la marcha de la gestión área por área, en medio de críticas a la administración nacional.

El mandatario provincial advirtió que el Gobierno del presidente Alberto Fernández "discrimina bastante a Jujuy", pero "igual se está avanzando".

Al hablar de las obras, se quejó de que algunas están frenadas por decisión del Frente de Todos y deslizó que hay pedidos del poder central que no va a "conceder".

"Está parada la obra 34 por orden del gobierno nacional, porque me piden otras cosas que no se las voy a conceder: la corrupción va a seguir presa en Jujuy, podrían dejarme terminar la obra", recalcó Morales, al hacer referencia a la situación de Milagro Sala, la líder de la Tupac Amaru.

"Hay que invertir lo que hay que invertir cuando la situación económica está mal", enfatizó Morales, que destacó la inversión de la provincia en desarrollo social y educación a lo largo de los casi ocho años de su gestión.

A la vez, el también precandidato presidencial del radicalismo adelantó: "La semana que viene vamos a volver a convocar a paritarias, siempre atendiendo una situación de posibilidad de cumplimiento".

Entre los anuncios, Morales señaló que dispuso "aumentar" lo que cubre el Estado en la tarifa social energética "para ayudar a la gente en estos momentos difíciles".

"Tras casi ocho años de gestión es bueno hacer un balance sobre los hitos más importantes que han cambiado la provincia. Jujuy no es la misma que en 2015 ni va a serlo, éste debiera ser un compromiso de todos", indicó Morales.

Al iniciar la octava y última apertura de su gestión, el presidente de la Unión Cívica Radical afirmó que "la expectativa de cambio permanente es lo que le da energía a los pueblos, así que este Jujuy que ha tenido grandes transformaciones tiene que seguir con ese camino de cambio".