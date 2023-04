Tensa situación entre el Concejo y Ejecutivo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo dijimos, extrañó la actitud del intendente Toselli al no concurrir al Concejo, cuando había sido citado a través de una Ordenanza- como se afirmó en el recinto, si él no cumple con estas normas ¿qué esperamos del ciudadano de a pie?-.

Insistimos, nos extraña la actitud de alguien que ha hecho de su trayectoria política un canto a la transparencia, recuérdese su renunciamiento a su tarea en el Centro Comercial al ser incorporado como edil, su decisión de dejar de lado su labor como abogado para que no interfiera en su tarea gubernamental.

Su actividad, a través de distintos proyectos y herramientas, siempre han tendido a transparentar la función gubernamental y estar al servicio de la ciudadanía.

Por dos oportunidades fue concejal y en tres períodos fue Intendente, lo que por sí mismo prueba el acompañamiento de la ciudadanía a sus propuestas.

Los mandatarios se deben a sus mandantes, y estos, para actuar en el cogobierno de la ciudad- tarea que además de legislar, significa actuar en el contralor del Gobierno-, eligen sus representantes que son los seis ediles que ocupan las bancas del Cuerpo Legislativo local, entonces, mal que le pese a quienes gobiernan, esas seis personas son los representantes del pueblo y como tal hay que tenerlas en cuenta.

A lo largo de su medio siglo de existencia, el Concejo ha tenido momentos de tirantez y enfrentamiento con el Ejecutivo- incluso, en una oportunidad, fruto del malestar reinante, un Intendente no concurrió a efectuar la apertura de sesiones ordinarias- pero nunca se ha llegado a una situación de extremo disconformismo, en la que sobrevuela la posibilidad de acudir a la Justicia.

Esperemos que prime la cordura, que se obre dentro de las normas existentes, y la sangre no llegue al río; es más, en el recinto se aseveró que si hay que salvar un error- todos los cometemos- existe la voluntad de salvarlo, por lo tanto las puertas están abiertas para volver a la buena senda.