Fue rechazado el candidato del Gobernador para la Fiscalía local

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINIÓN). - En la jornada de ayer, la Asamblea Legislativa en la capital provincial, aprobó los pliegos de nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).

En lo que respecta a la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, es la que dio la nota disonante, ya que sólo dos de los doce pliegos enviados por el gobernador Omar Perotti al Poder Legislativo fueron rechazados. Uno de ellos es justamente el de Orlando Toniolo, propuesto por el Ejecutivo para ser el nuevo Fiscal Regional de Rafaela, la cuna del gobernador.

Hasta pasado el mediodía se esperó alguna reacción del gobierno provincial pero no hubo retiros de último momento. Fue así como la mayoría en la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa recomendaba ya el rechazo de Orlando Toniolo al que el gobernador había seleccionado de la terna de los candidatos a fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Quinta Circunscripción Judicial con sede en esta ciudad de Rafaela.

De acuerdo a lo recabado por LA OPINIÓN de una fuente legislativa, a Toniolo no lo apoyó la oposición; si en cambio tuvo el apoyo de diputados y senadores del oficialista Partido Justicialista, al cual sin embargo le pesó la mayoría y no le alcanzaron los votos. Los votos que rechazaron a Toniolo fueron 40 con solo 13 en su favor (y 10 abstenciones).

En cuanto a otros jugadores locales, en este caso del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) con sede en Rafaela, su actual titular, la defensora regional Estrella Jorgelina Moreno Robinson fue designada como defensora general provincial. El máximo cargo en el organismo de la llamada Defensoría Pública.

Y quien hasta ahora se desempeñaba como defensor público en el staff de Rafaela, Carlos María Flores Zanella, con respaldo unánime de los legisladores fue designado como Defensor Regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Quinta Circunscripción Judicial con sede en Rafaela.



Frente al inesperado rechazo de Orlando Toniolo, nacido en Rosario y hasta ahora defensor público en la ciudad de Reconquista, quien era resistido por fiscales rafaelinos ya que el candidato era visto como “un defensor que quiere dirigir fiscales”, con nula experiencia en el Ministerio Público de la Acusación, se abren dos caminos posibles para la conducción del MPA rafaelino.

En un itinerario que debería comenzar el 20 de abril próximo, cuando finaliza el mandato el actual fiscal regional saliente de Rafaela, Dr. Diego Vigo, según fuente legislativa en la cual abrevó LA OPINIÓN, la primera alternativa que se abre ahora –ante el rechazo de Toniolo- es que cuando asuma en aquella fecha la nueva fiscal general de la provincia de Santa Fe, Dra. María Cecilia Vranicich, esta designe un fiscal regional subrogante para Rafaela hasta que se nombre el fiscal regional definitivo, que debería surgir de la terna en la cual competía Toniolo, y que sigue estando compuesta por dos fiscales con amplia trayectoria en el MPA local: la Dra. Gabriela Lema y el Dr. Carlos Vottero.

La segunda alternativa posible, es que el gobernador Omar Perotti envíe a la Legislatura otro pliego de la misma terna, lo cual puede ocurrir en cualquier momento a partir de ahora.



Yendo ahora a tratar lo ocurrido con el resto de los cargos a nivel provincial debemos referirnos en primer término al fiscal general de la Provincia de Santa Fe y al defensor general.

El cargo de fiscal general cubierto en los últimos años por el Dr. Jorge Baclini pasará ahora a manos de la Dra. María Cecilia Vranicich -fue votada por unanimidad con 64 votos-. En tanto que el cargo de defensor general recayó asimismo en otra mujer, Estrella Jorgelina Moreno Robinson, ex defensora regional de Rafaela.

Por otra parte, el cargo de auditor general de Gestión del MPA, hasta ahora en manos de Vranicich, pasará a ser ocupado por el Dr. Leandro Mai.



OTRAS REGIONES

En cuanto a los otros puestos en juego de las otras jurisdicciones judiciales de la provincia de Santa Fe, fueron aprobados los pliegos de Jorge Nessier para la Fiscalía Regional 1 (Santa Fe); María Eugenia Iribarren –ya venía desempeñándose como interina- para la Fiscalía Regional 2 (Rosario); Matías Merlo para la Fiscalía Regional 3 (Venado Tuerto) y Rubén Martínez para la Fiscalía Regional 4 (Reconquista).

Cabe agregar que el otro pliego rechazado por la Asamblea Legislativa es el de Gonzalo Armas quien concursaba para el cargo de defensor regional del SPPDP de Rosario.