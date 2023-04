La quinta, con triunfos locales

Anoche se puso en marcha la quinta fecha del torneo Apertura de la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de cuatro encuentros, donde se registraron todos los triunfos locales.

El único elenco de nuestra ciudad que pudo ganar fue Argentino Quilmes. El Cervecero se impuso 3-1 ante el Deportivo Ramona; luego, 9 de Julio y Atlético de Rafaela no podrán con Tacural y Libertad, respectivamente. En el otro cotejo, Unión superó a Florida.



Jueves 13/04: Libertad 2 (24m PT Tomás Montini y 4m ST Joaquín Cabral) vs Atlético de Rafaela 0; Argentino Quilmes 3 (20m PT y 27m ST Claudio Albarracín, 38m PT Juan Weissen) vs Dep. Ramona 1 (39m ST Nahuel Masuero), Dep.Tacural 3 (30m ST Andrés Mandrille, 33m ST Carlos Fragata y 40m ST Juan Velázquez) vs 9 de Julio 1 (30m PT Agustín Burdesse); Unión de Sunchales 1 (36m PT Francisco Ibáñez) vs Florida de Clucellas 0.



Viernes 14/04: 22.00hs Salida. Aldao vs Arg. de Vila, Argentina. de Humberto vs Brown de San Vicente.



Domingo 16/04: 11.30hs Peñarol vs Ben Hur, 16.30hs Salida. Josefina vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs Atlético María Juana.



LAS POSICIONES



ZONA A: Libertad de Sunchales 15, puntos; Deportivo Norte 10; Argentino de Vila 7; Argentino Quilmes 7; Deportivo Tacural 7; Deportivo Ramona 5;Deportivo Josefina 5; Deportivo Aldao 4; 9 de Julio 3.



ZONA B: Unión de Sunchales 12, puntos; Ben Hur 9 ; Peñarol 7; Atlético de Rafaela 6; Florida de Clucellas 6;Brown de San Vicente 4; Atlético María Juana 4; Ferrocarril del Estado 3; Argentino de Humberto 0.