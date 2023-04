Talleres amargó a Colón

Talleres de Córdoba sacó pecho ante la adversidad y levantó un 0-2 para lograr la igualdad 2 a 2 como visitante frente a Colón de Santa Fe y le amargó así la tarde en el estadio Brigadier Estanislao López, por la undécima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Ramón "Wanchope" Ábila, a los 3 minutos, y Santiago Pierotti, a los 36, marcaron para el "Sabalero" en la etapa inicial y era todo alegría, ya que venía de dar el golpe en La Bombonera frente a Boca por 2 a 1.

Sin embargo, Talleres de Córdoba lo levantó en el complemento y llegó al empate final por medio de un doblete de Nahuel Bustos, a los 23 y 43 minutos.

Colón terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Gian Nardelli, a los 19 minutos del segundo tiempo.



OTROS RESULTADOS DE AYER. Arsenal 2 (38' Sporle y 66' Toloza) vs Godoy Cruz 3 (62' de penal Rodríguez, 76' Peña e/c y 79' Allende), Tigre 1 (36' Armoa) vs Sarmiento Junín 0.



LA PRÓXIMA FECHA (12): Sábado 15/04: 16.30hs Defensa vs Instituto, 19.00hs Boca vs Estudiantes, 21.30hs Gimnasia vs Belgrano, 21.30hs Huracán vs Argentinos. Domingo 16/04: 14.00hs Vélez vs Barracas Central, 14.00hs Unión vs Tigre, 16.30hs Independiente vs Racing, 19.00hs Newell's vs River, 21.30hs Talleres vs San Lorenzo. Lunes 17/04: 16.30hs Platense vs Colón, 19.00hs Banfield vs Central Córdoba, 19.00hs Sarmiento vs Arsenal, 21.30hs Atlético Tucumán vs Rosario Central, 21.30hs Godoy Cruz vs Lanús.