Finalmente se aprobó la ley de Alcohol Cero

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Tras casi 9 horas de sesión, el Senado convirtió en ley por amplia mayoría el demorado proyecto de ley de Alcohol Cero, que prohíbe la conducción de vehículos en cantidades mayores a cero de alcohol en sangre y que tiene como objetivo reducir sensiblemente las muertes por siniestralidad vial.

Con 48 votos afirmativos y 9 negativos, la Cámara alta le dio sanción definitiva a esta iniciativa que posee un solo artículo (modifica la ley de Tránsito) y que tenía media aprobación de Diputados desde el 24 de noviembre del año pasado.

El oficialismo votó encolumnado a favor del proyecto, a excepción de los dos senadores de San Juan.

La oposición, en tanto votó dividida. En definitiva, los rechazos vinieron de parte de los senadores mendocinos por la oposición, Alfredo Cornejo y Mariana Juri (UCR - Juntos por el Cambio), de los sanjuaninos Cristina López Valverde, Rubén Uñac (Frente Nacional y Popular - Frente de Todos) y Roberto Basualdo (Producción y Trabajo - Juntos por el Cambio).

Se trata de provincias cuyos ingresos dependen fuertemente de la actividad vitivinícola y hubo lobbys de empresas ligadas al sector por temor a que una ley de estas características haga mermar el consumo de ese tipo de productos.

También votaron en contra de la norma los senadores de Juntos por el Cambio Alfredo De Angeli (PRO), Julio Martínez (UCR), Juan Carlos Romero (CF) y Dionisio Scarpin (UCR).

El oficialismo había intentado votar Alcohol Cero en la sesión fallida de dos semanas atrás, cuando la oposición dinamitó el quórum en medio de un escándalo, dado que no había podido resolver internamente una postura común sobre la temática.

Esa actitud generó un fuerte rechazo de asociaciones de familiares de víctimas de accidentes de tránsito, y de hecho representantes que estaban en los palcos del recinto recriminaron con gritos a los senadores opositores que habían pedido postergar el tratamiento.

La flamante norma introduce una modificación a la Ley 24.449 de Tránsito, incorporando la alcoholemia cero, que reemplaza a la tolerancia de hasta 0,5 gramos que regía de acuerdo a la normativa anterior para conductores de vehículos que no fueran profesionales (en este caso sí aplicaba el paradigma de alcohol cero).



SE QUEBRÓ JUEZ

Momentos antes de la sanción definitiva del proyecto que crea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el Senado, el cordobés Luis Juez, se quebró al hablar sobre la discapacidad de su hija y agradeció a sus pares por el tratamiento de la iniciativa.

Con las lágrimas contenidas en sus ojos y la voz quebradiza por la emoción, el senador del PRO pidió la palabra pese a que no estaba anotado en la lista de oradores.

"No sé cuántos senadores pasan por esa situación, pero yo hace 22 años tengo un regalo en mi casa, un obsequio de Dios que se llama Milagros y en nombre de ella y de sus hermanos, de mi esposa y de mi familia completa quiero dar las gracias. Muchísimas gracias", reiteró el opositor.