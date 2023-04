Kicillof: "Vamos a romper la proscripción" de Cristina

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que si la vicepresidenta Cristina Kirchner "quiere ser, el pueblo la va a acompañar", al cuestionar la "proscripción" electoral que le impuso el "partido judicial" con la condena por la obra pública.

"Tuvieron la desvergüenza de poner una sentencia que ya tenían preparada y son ellos mismos los que no dicen que Cristina no está proscripta y dicen que es idea nuestra", se quejó el mandatario.

Kicillof fue el encargado de cerrar el acto que se llevó a cabo frente al Palacio de Tribunales para respaldar a Cristina Kirchner, al cumplirse siete años de la primera vez que fue citada a indagatoria, en ese momento por el fallecido juez Claudio Bonadio en la causa conocida como dólar futuro.

"Vamos a llenar las urnas de votos y vamos a romper la proscripción para que Cristina decida hacer lo más conveniente. Si Cristina quiere, el pueblo la va a acompañar y Cristina va a volver a ejercer cargos. La proscripción del peronismo se venció en la calle, se acabó con la organización del pueblo", enfatizó el gobernador, al referirse a la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos.

Ante los militantes y dirigentes políticos, entre ellos diputados e intendentes, que se congregaron en Plaza Lavalle, el gobernador expresó: "Esta es una plaza de paz, de la solidaridad, es una manifestación para ampliar derechos".

"Venimos a defender la democracia. No estamos atacando a nadie, estamos defendiéndonos y defendiendo nuestros derechos. No somos nosotros los que sembramos violencia y odio. Con una Corte como esta, nuestros derechos están limitados", se quejó Kicillof.

Junto a Kicillof estuvieron el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el ministro bonaerense Andrés Larroque; los intendentes Mario Secco (Ensenada); Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza); y los representantes gremiales Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Vanesa Siley (Judiciales) y Roberto Baradel (Suteba).

También participaron el cura Paco Olveira y referentes de Smata, UOM y la CTA, La Patria es el Otro, Martín Fierro, Nuevo Encuentro, MTL y Frente Grande.

Siley también habló durante el acto y lanzó críticas a la gestión del presidente Alberto Fernández. "Queremos una suma fija, que se recomponga el salario de los trabajadores. Pero que no sea un papelito, que el presidente se asegure de que llegue a los bolsillos de los trabajadores. Que discuta con el FMI".

"Democracia o mafia judicial" fue el lema de la convocatoria impulsada por La Cámpora y que es una nueva iniciativa para denunciar la "proscripción" de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Los dirigentes alineados con la titular del Senado en la previa reclamaron la renuncia de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los cuatro jueces de la Corte Suprema.