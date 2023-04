Nuevas líneas de financiación para los productores afectados

El gobernador Omar Perotti encabezó este jueves en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno de Rosario, el lanzamiento de nuevas líneas de financiación para productores, en el marco de la emergencia agropecuaria, con bonificación de tasas de interés por parte del gobierno provincial, por un total de 8.500 millones de pesos en créditos. “Todos tienen conciencia de lo que significa el impacto de la sequía en Argentina y particularmente en la provincia de Santa Fe. Estamos sumando un esfuerzo de financiación para capital de trabajo, para que nuestros productores puedan volver a encarar la futura siembra”, aseguró Perotti.

Y detalló: “Aquí hay aportes de distintas líneas; 5.000 millones del Banco de Santa Fe, 3.000 millones adicionales del Banco Nación y 500 millones que suma el movimiento mutualista en la provincia. Estamos bonificando tasas para llegar a tasas negativas, desde el 54 al 59%, con periodos de gracia que van de seis meses a un año, entre 15 y 18 meses, de acuerdo a la institución para el capital de trabajo en este financiamiento”.

En ese sentido, el mandatario agregó: “A esto se suma el trabajo con las asociaciones para el desarrollo, en cada uno de los departamentos, que es donde estamos haciendo las primeras entregas, desde hace 20 días, a los productores damnificados; desde los pequeños productores, con aportes no reintegrables, hasta las instancias de financiamiento que estamos sumando en el día de hoy con el aporte de las entidades financieras”.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, remarcó que “nos preocupa mucho una situación que se complejiza, no solo en los compromisos de pago de los insumos de la cosecha, sino en cómo recomponer el capital de trabajo para la nueva cosecha”. Y sumó: “Con el gobernador conversamos mucho sobre esto, sobre la preocupación que las actividades se puedan retomar, tanto la siembra de pasturas para la producción lechera y para la producción ganadera, como lo que tiene que ver con la agricultura”. “Todo esto nos lleva a plantear la necesidad de recomponer el capital de trabajo y por eso hoy estamos haciendo este lanzamiento que tiene un costo para la provincia en materia fiscal de alrededor de 2.000 millones de pesos. A esto quiero sumar la eximición del pago del Impuesto Inmobiliario que, terminado el periodo de emergencia, va a estar alrededor de los 3.000 millones de pesos en condonación del impuesto”, concluyó el funcionario.



FINANCIAMIENTO

Las nuevas líneas de financiamiento tienen por objetivo asistir a productores agropecuarios para la adquisición de capital de trabajo de cara a la siembra de cultivos de invierno, pasturas y verdeos. Cabe destacar que los mismos deben tener certificado de emergencia o desastre agropecuario para acceder a cualquiera de las líneas de financiamiento. Mientras que los proveedores de insumos podrán complementar la bonificación de las tasas de interés que realiza el gobierno de la provincia de Santa Fe.



ACCIONES PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA

Como consecuencia de la sequía y las altas temperaturas, la producción estuvo afectada en todo el territorio provincial. Para paliar sus consecuencias, el gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Producción, lleva adelante distintas acciones de acompañamiento al sector agropecuario. En primer lugar, se prorrogó la Emergencia Agropecuaria, por recomendación de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, hasta el 30 de septiembre. También se extendió la fecha límite para la presentación de declaraciones juradas de daños para obtener los certificados de emergencia o desastre agropecuario hasta el 30 de junio próximo. Además, como política a largo plazo, se envió a la Legislatura el proyecto de ley para crear el “Sistema provincial de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres agropecuarios”, para reemplazar a la actual ley de emergencia, que solo contempla beneficios directos para los titulares de la tierra, ya que hoy el 70% de la actividad se hace sobre tierras arrendadas. En el mismo sentido, el gobierno continúa asistiendo a pequeños y medianos productores con entregas de aportes no reintegrables para la compra de alimentos, acarreo de agua y para la limpieza de represas, se entregaron tanques cisterna a comunas y municipios en el norte provincial. Y, a través de asociaciones y agencias para el desarrollo se están otorgando créditos sin interés para la recomposición del capital de trabajo afectado.



CONVENIOS

Durante el acto se firmaron convenios donde se detallan las líneas de financiamiento con el Banco de la Nación Argentina, el Banco Santa Fe y diferentes mutuales por un monto total de 8.500 millones de pesos. Esto implica un importante esfuerzo de la provincia en la bonificación para alcanzar tasas de interés competitivas. Asimismo, se trabajará con distintas entidades financieras con el objetivo de facilitar el acceso a los créditos a todos los productores.



PRODUCTORES GANADEROS

En el marco de la Emergencia Agropecuaria por sequía, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología realizó entrega de créditos por más de 12 millones de pesos a 31 productores ganaderos afectados por la sequía de las localidades de Santa Fe, Moisés Ville, Villa Trinidad, Laguna Paiva, Helvecia, María Luisa y Llambi Campbell. Se trata de créditos a tasa cero, con un plazo de reintegro y de gracia de hasta 12 meses, que serán destinados a la compra de insumos vinculados a la siembra y resiembra de los cultivos afectados, pago de fletes para provisión de agua y traslado de animales, limpieza de represas, y compra de alimentos, entre otros.



PRODUCTORES LEGUMBREROS

En tanto, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, entregó también una línea de financiamiento por un monto total de $100 millones, que serán destinados a pequeños y medianos productores legumbreros de los departamentos Constitución y Rosario. Esta asistencia financiera se canaliza a través de las agencias para el Desarrollo del Departamento Constitución (ADECON) y de la Región Rosario (ADERR). Se otorgaron créditos sin interés con un plazo de hasta 18 meses, con hasta 12 meses de gracia. Los productores que accederán al beneficio no superan, dentro de sus producciones, las 100 hectáreas de cultivo de legumbres, declaradas en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP). Los fondos podrán ser destinados para la adquisición de insumos vinculados a la siembra/resiembra de los cultivos afectados o que formen parte de la rotación: semillas; combustibles, fertilizantes y productos de protección vegetal, entre otros.