Son más de 900 los casos de dengue en la ciudad

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, informó este jueves 10.085 casos de dengue en pacientes con residencia en los departamentos General Obligado, Rosario, San Cristóbal, Castellanos, La Capital, 9 de Julio, San Lorenzo, Vera, Caseros, Las Colonias, San Martín, San Javier, Belgrano, General López, Iriondo, San Jerónimo, Constitución, San Justo, Garay.

Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano confirmó que “estamos con 10.805 casos hoy, en 1.923 en la ciudad de Rosario y 476 en Santa Fe. La mayoría están en General Obligado, en el nordeste. Hay una nueva fallecida, una señora de 69 años de la ciudad de Santa Fe”. “Hay un trabajo muy fuerte desde lo territorial, ayer estuvo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, los equipos nacionales y trabajamos con los equipos provinciales y los municipales”, destacó la funcionaria. Martorano y agregó que las “proyecciones tienen que ver con las temperaturas. La primera vez que tuvimos dengue en la provincia fue en el año 2009, luego los casos fueron aumentando con brotes cada 4 años, hoy tenemos un cambio climático. Tenemos un clima subtropical, el Aedes Aegypti está instalado en la provincia, el calor y la humedad son propicios y esta vez tuvimos también la vuelta a la normalidad, la migración, la ida y llegada desde otros países”. “La situación en Latinoamérica es de una altísima cantidad de casos y esa fue la puerta de ingreso”, explicó.

La ministra hizo hincapié en los cuidados y destacó que “es importante el trabajo de prevención, que es de bajo costo y alto impacto. Cada persona debe realizar el descacharrado en su casa, insistimos en esto, salgamos al patio, la terraza y el jardín, demos vuelta todo lo que pueda acumular agua, cepillemos los bebederos de perros y gatos. El mosquito es peridomiciliario, sin mosquito no hay dengue”, recordó y agregó que además “trabajamos de modo territorial, en Rosario, en Santa Fe y en la región centro norte donde estamos con nuestros equipos y con una gran colaboración de los Colegios de Enfermería”.



EN RAFAELA

Mientras tanto, en el departamento Castellanos, la provincia dio a conocer que son 856 los casos de dengue, de los cuáles 795 corresponden a Rafaela, aunque las autoridades sanitarias confirmaron al cierre de nuestra edición que en realidad son 908 los contagios confirmados, ya que constantemente se van actualizando los resultados de los correspondientes análisis, ya sea en las dependencias públicas y privadas. De esta manera, desde el anterior reporte a este se notificaron 152 nuevos casos, ya que hace una semana se habían anunciado 756. "El aumento es lento y sostenido, y en el medio tenemos también algunos casos leves de covid", le comentó a este diario ayer la infectóloga local Sandra Cappello. Por su parte, continúa internado en el hospital local un paciente de más de 40 años en terapia intensiva desde el fin de semana pasado. Además, hay 27 casos en Sunchales, 7 en Frontera y San Vicente, 4 en San Antonio, 3 en Bauer y Sigel, 2 casos en Humberto Primo, Lehmann y Susana y 1 en Angélica, Ataliva, Bella Italia, Coronel Fraga, Egusquiza, Plaza Saguier y Tacural. Además, en cuanto a las localidades más cercanas a nuestra ciudad perteneciente a otras jurisdicciones, hay 1.106 casos en Ceres, 25 en El Trébol y 24 en Esperanza, entre otras.

Al mismo tiempo, la Municipalidad de Rafaela continúa llevando a cabo la fumigación espacial en los barrios con casos positivos de dengue, confirmados por laboratorio o nexo epidemiológico. Estas tareas se desarrollan con termonebulizadoras en horarios de circulación del mosquito, previo aviso con propaladoras 10 minutos antes de la presencia del vehículo que realiza el procedimiento, siguiendo el protocolo correspondiente con ciclos sujetos a las condiciones climáticas. Es importante aclarar que por el momento, los bloqueos continúan pero sin fumigación individual. El subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, remarcó que se trata de “una medida paliativa y volvió a hacer hincapié en la importancia de eliminar los reservorios de agua en cada uno de los domicilios, la acción más efectiva para que el mosquito no prolifere”. Dicha medida resulta fundamental ya que la fumigación no alcanza a eliminar huevos ni larvas. Únicamente lo hace con los mosquitos adultos. Recordemos que recientemente en Rafaela se declaró la circulación Viral por la cantidad y distribución de los casos. Además, en la provincia se detectaron casos de chikungunya y dengue Den-2. Por último, desde el Estado local se apela a la responsabilidad ciudadana, con las acciones de limpieza dentro de las viviendas y en patios, para terminar con huevos y larvas que den lugar a nuevos mosquitos.



SANTA FE

El secretario de Salud, Jorge Prieto, se refirió al aumento de casos y coincidió en “que es muy importante la consulta temprana frente a la gran circulación viral que tenemos. Si bien es una enfermedad con características propias y con un cuadro febril, ahí aparecen los síntomas de alarma”. “Junto a los equipos de Nación se remarcó la importancia de que hay que tener una vigilancia muy exhausta y hay personas que clínicamente desenlazan en el 4to o 5to día un proceso inflamatorio y pueden desencadenar en una falla multiorgánica y, en este caso el fallecimiento”, dijo en relación al caso confirmado durante las últimas horas. “La persona no tenía comorbilidades, estamos viendo en el informe de Nación y OPS que hoy tenemos que pensar en el 50% de personas que no tiene comorbilidades, las personas fallecidas a la fecha tienen un rango etario por debajo de los 40 años, y por supuesto no se exceptúan las personas mayores porque son quienes están más propensas a generar un proceso inflamatorio. Este caso se dio en el barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe”, agregó Prieto.



ROSARIO

El secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, detalló que “la situación en la ciudad continúa con el escenario epidemiológico provincial, con un incremento de casos, la mayoría no tienen antecedentes de viaje, hay circulación, hay confirmación por laboratorio y por nexo epidemiológico de esta enfermedad. No tenemos situaciones graves pero eso no tiene que hacer bajar el trabajo preventivo porque las situaciones graves no se dan en el primer episodio sino en las re infecciones por otro cero tipo donde las complicaciones son mayores”. El funcionario municipal agregó que “el escenario según la OMS es complejo en el cono sur y cada 4 años se da un brote con mayor intensidad”. “Ante un síndrome febril y dolores musculares la persona se queda en su casa, no pasa a ser confirmado por lo que le solicitamos que concurra a su médico o centro de salud. Hay que utilizar repelente, estar en casa, auto aislarse y consultar”, solicitó Caruana a la población.