Por su labor y aporte solidario, el Concejo reconoció la trayectoria de "Lolo" Bauducco

En una nueva sesión ordinaria, los concejales municipales rafaelinos aprobaron este jueves 6 proyectos por unanimidad, en una reunión extensa y variada. Se le dio el primer lugar al reconocimiento por parte del Concejo Municipal a la trayectoria de Félix "Lolo" Bauducco por su labor y aporte solidario durante estos 53 años ininterrumpidos en la radiofonía local y regional. Estuvieron presentes familiares, amigos y compañeros del querido "Lolo", como Alcides Castagno y Luis Telesco, acompañándolo en esta jornada inolvidable para él, y que le robó varias lágrimas de emoción.

“Hoy es un día de reconocimiento a la historia del Lolo, uno de los personajes más reconocidos de la ciudad de Rafaela. Padre de 5 hijos, abuelo de 12 nietos y bisabuelo de 3. Nació en la localidad de Humberto, y siendo adolescente vino a vivir a la ciudad de Rafaela en donde fue adoptado”, dijo el concejal Viotti a manera de presentación.

En el Considerando se expresa: “Que Félix Lolo Bauducco, sin lugar a dudas forjó ser una de las voces icónicas de la ciudad de Rafaela, llegando a la ciudadanía de la mano con su primer programa llamado "Mi ciudad, sus éxitos, la noche y usted" que era emitido en horario matutino. Que en su carrera de locución, se destaca la gran ayuda y el compromiso con la ciudadanía colaborando en muchas campañas solidarias y, las habituales, colaborando con las personas a encontrar objetos perdidos y que los oyentes acercan a la radio para ser devueltos a sus dueños”.

Los demás concejales expresaron también su admiración. La concejal Alejandra Sagardoy dijo: “Con su voz marcó a varias generaciones y es un relator de la vida. La ciudadanía es sabia, te escucha y te acompaña”. La concejal del oficialismo Brenda Vimo expresó: “Lolo es para los rafaelinos un patrimonio, alguien que ha construido la sociedad y nos ha acompañado. Cuando había una situación compleja con necesidad real, él te llamaba y te mandaba un mensajito, y eso realmente demuestra humanidad. Tu voz es nuestra esencia”. Martín Racca, de su mismo partido expresó: “Queremos recalcar lo humano. Siempre piensa en el bien común, y concentrado en el futuro, también vive la historia”, esto refiriéndose a la entrada del edificio donde está situada LT 28. Y Valeria Soltermam dijo: “Con esta declaratoria se hace justicia con un hombre que nos abrazó a todos con su voz”. Y con un poco de humor agregó: “Con todas las llaves que encontró le podríamos dar la llave de la ciudad también”.

Por su parte, el concejal Lisandro Mársico manifestó: “Fue un comunicador solidario, siempre puso sus programas a disposición de los vecinos. Un tipo humilde. Fue un concejal preocupado por los problemas de los vecinos siempre”. “Siempre estuviste solidariamente. Creo que tenés un ADN rafaelino que es la pujanza, el corazón y el compromiso”, dijo el concejal Mondino (PRO-JxC), a lo que Destéfanis del mismo bloque añadió: “Sigue brindando solidaridad porque hay Lolo para rato, y este es un buen momento para que la gente joven te conozca”. También se expresó el presidente del Concejo Germán Bottero agradeciendo su trayectoria y recordando el haber caminado juntos en la política por ser concejal durante 12 años.

Más que emocionado al escucharlos, luego el “Lolo” pasó adelante y el concejal Leonardo Viotti le entregó en mano el reconocimiento. Dada su estado sensible, todos los presentes lo animaron a que pueda decir algunas palabras, y lo hizo: “Me hicieron acordar de tantas cosas…Cuando nombraban las cartas que llegaban a la radio, cartas que venían del Chaco, de Santiago del Estero, decían “Lolo” Rafaela. Quiero agradecer muchísimo a toda Rafaela. Es difícil tener años pero es lindo a la vez. Veo cosas por las que tanto luché y se están logrando como por ejemplo el acueducto. Aplaudo todo lo bueno que se está haciendo y no pregunto quién las hace. Pido por favor que cuidemos nuestra plaza central. Que hagamos los baños, tenemos un reloj floral que es único en el país, esas son cosas que son nuestras desde siempre y que tenemos que cuidar. Agradezco a todos ustedes que me den esta distinción”.



OTROS PROYECTOS

Entre otros proyectos de Resolución que tomó protagonismo durante la sesión, fue el presentado por el bloque Juntos por el Cambio en cuanto a la “Solicitud para la Primera licencia de conducir a alumnos del secundario”. En su Considerando se expresa: “Los objetivos generales de esta propuesta apuntan a crear un programa pedagógico vial a fin de que los alumnos y las alumnas del penúltimo año del nivel secundario se constituyan en agentes de transformación cultural y multiplicación de la seguridad vial no solo con los conocimientos adquiridos en instancias pedagógicas adaptadas al efecto, sino que tengan además la posibilidad de rendir el examen teórico-práctico requerido para obtener su primera licencia de conducir, constituyéndose el Estado en un facilitador que garantice la accesibilidad a tal fin.

Al respecto, el concejal Ceferino Mondino dijo: “Transitamos el índice de siniestros más alto en la ciudad y por algún lado tenemos que empezar. Necesitamos que la educación vial se incorpore no como un programa sino como una política de Estado”. Sagardoy por su parte expresó: “Es importante promover el acceso a conocimientos teóricos en el ámbito escolar y que el examen práctico también se dé en la escuela secundaria para obtener la primera licencia de conducir sin costo para lograr igualdad de oportunidades. Es una medida para que los jóvenes asuman libertades pero también responsabilidades de cara al futuro como actores de la vía pública”.

Una Minuta de Comunicación fue la propuesta por el concejal Mársico, y se refiere a Intensificar los controles de tránsito en calle C. de Esperanza. Y lo justificó diciendo: “Es una zona caliente de Rafaela, conflictiva, donde no es fácil realizar operativos, pero al mismo tiempo tienen los medios y cuentan con el apoyo de fuerzas nacionales y provinciales. No puedo creer que haya excusas para decir que no cuentan con ese apoyo. El intendente tiene todo para llevarlo a cabo y la gente lo va a terminar apoyando, porque somos más los que queremos estar al amparo de la ley”.

Otras Minutas de Comunicación presentadas por el partido demoprogresista, son las de “Señalizar "Zona Peatonal" en calle R. Vera Peñaloza”, “Colocar reductores de velocidad en calle C. de Esperanza”, y “Realizar varias intervenciones en la Plaza Madre Teresa de Calcuta”, esto último, sugerido por los mismos vecinos.



DOS PROYECTOS SOBRE TABLAS

Casi al finalizar la sesión, se aprobaron dos proyectos más sobre tablas. Uno fue referido a incorporar a los concejales Miguel Destéfanis y Brenda Vimo a una nueva comisión para trabajar en conjunto en la compra directa de herramientas y rodados.

En el otro Proyecto de Minuta de Comunicación, “el Concejo Municipal de Rafaela hace un pedido de informe sobre las denuncias por diferentes tipos de violencias”. Y ahí los concejales se expresaron en un debate abierto. Sagardoy dijo: “Todos los concejales trabajamos juntos en casos de violencia. Siempre nos ponemos a disposición para ayudar a las mujeres y demostrar que somos capaces. Empecemos a mirar que las mujeres somos iguales y que tenemos los mismos derechos que los hombres. No tenemos que reclamar nada. Son nuestros derechos”. Leonardo Viotti, de su mismo partido expresó: “¿Qué pasó que de un día para otro aparecieron 30 denuncias? Porque no se hizo lo que se tenía que hacer. Creo que hay muchos que tienen que dar explicaciones”. Mondino sumó: “Acá alguien tiene que hacerse cargo de esto. Hay secretarios que son responsables. Alguien tendrá que renunciar. Espero que el Intendente acá no sea tibio”. Y Miguel Destéfanis agregó: “Queremos una explicación, si alguien tiene que pagar, pagará”. Racca, de Frente de Todos dijo: “Quiero reivindicar a las mujeres en su lucha, la de los movimientos feministas”, a lo que Vimo de su bloque agregó: “Los que tenemos poder demos el ejemplo. No ninguniemos a las mujeres. Respetemos las convicciones. Quiero decir que cada vez estamos menos solas, y más juntas”.