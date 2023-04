“Reconocemos y acompañamos la valentía de estas trabajadoras”

En instalaciones del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela de Brasil 97 de nuestra ciudad, el gremio que nuclea a dichos trabajadores recibió este jueves a las ediles integrantes del Concejo Municipal de nuestra ciudad, Brenda Vimo, Alejandra Sagardoy y Valeria Soltermam, quienes mantuvieron un encuentro con Anahí Raffaelli y Eloísa Torreano, secretaria adjunta y secretaria gremial de SEOM, respectivamente, quienes vienen coordinando el difícil proceso de acompañar a las denunciantes. Dicho encuentro tuvo lugar una vez finalizada la sesión ordinaria del Concejo.

La reunión se desarrolló en torno a las denuncias realizadas por las trabajadoras con el acompañamiento de la organización gremial, que dan cuenta de graves situaciones de violencia laboral, psicológica, simbólica y sexual hacia las mujeres en el área de Protección Vial y Comunitaria del municipio local. A raíz de lo acontecido, el martes había tenido lugar una asamblea de delegadas de SEOM en la que se decretó un paro de mujeres con movilización para el próximo 25 de abril.

En el encuentro, el SEOM resaltó a las concejales la gravedad de la situación denunciada y las acciones que se vienen llevando a cabo que, al día de hoy, han resultado en el apartamiento preventivo de la coordinación.

Las ediles manifestaron su apoyo y el de las organizaciones feministas a las víctimas y a las medidas gremiales, a la vez que se resolvió trabajar conjuntamente y en forma inmediata, en la implementación de un nuevo protocolo de violencia de género y laboral, herramienta fundamental para prevenir este tipo de situaciones ante la ineficacia del protocolo actual. Además, las ediles pidieron detalles de cómo fue el proceso que devino en las numerosas denuncias por distintas situaciones de violencia. Asimismo, ratificaron su presencia en la movilización que se llevará a cabo el próximo martes 25. Se trata de un paro de mujeres con movilización nacional hacia Protección vial y comunitaria (principal área denunciada), contra violencia de género y laboral.

Otro de los temas abordados, fue la necesaria revisión del Protocolo de intervención y prevención ante situaciones de Violencia Laboral, con el que se venía trabajando.

También, se coincidió en la necesidad de que la oficina que reciba este tipo de denuncias, no esté más ubicada dentro del palacio municipal, para garantizar el cuidado y la privacidad de las víctimas e incluso para generar la imparcialidad que requiere este tipo de situaciones.

Es para destacar que, en la sesión de ayer, las tres concejales fueron contundentes en sus declaraciones. En este sentido, Vimo manifestó que "las mujeres tenemos que llegar a este extremo de decir las cosas con denuncia porque no se nos escucha. No hay mecanismos donde las víctimas se sientan acompañadas y debemos replantearnos porqué sucede esto. Es por eso que hoy las mujeres decimos BASTA”. En tanto, Sagardoy expresó que "las mujeres tenemos que seguir peleando por nuestros derechos aun cuando son algo propio, conquistado, lamentablemente, aunque haya leyes que nos deberían proteger, tenemos que seguir en pie de lucha”. Mientras que Soltermam sostuvo que "exigimos que en estos momentos se proteja a las compañeras violentadas y eso implica que los agresores sean separados de sus cargos. Necesitamos que la justicia investigue con perspectiva de género”.



MÁS DECLARACIONES

Mientras tanto, este jueves, luego de conocerse la denuncia realizada el martes por trabajadoras de municipios y comunas afiliadas al SEOM por violencia de género, psicológica, laboral y discriminación que vienen sufriendo en el área de Protección Vial y Comunitaria de nuestra ciudad, declararon otras 10 personas, en su mayoría hombres, en la sede del SEOM para acercar sus testimonios y denuncias respecto al área involucrada, aunque no se descartan que en las próximas horas continúen apareciendo más denuncias con respecto a este grupo de coordinadores del área, como así también de otras dependencias municipales. Cabe señalar que el miércoles declararon unas 30 empleadas por la situación laboral que se denunció, mientras que en horas de la noche, y a partir de la situación de público conocimiento expuesta por personal de Protección Vial, la Municipalidad de Rafaela decidió licenciar de sus funciones a los 5 coordinadores de dicha área, a fines de que el proceso de investigación se desarrolle con total normalidad, en pos de la búsqueda del rápido esclarecimiento de los hechos.