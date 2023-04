Santas Fe: las escuelas secundarias volverán a tener dos cuatrimestres

En el marco del nuevo sistema educativo de avance continuo en la provincia de Santa Fe, se incorpora una nueva modificación, esta vez en las escuelas secundarias, que dejarán de evaluar por trimestres, y pasarán a hacerlo en dos cuatrimestres. Es que el Ministerio de Educación se prepara para lanzar una nueva modificación en el funcionamiento de las escuelas secundarias. El nuevo ministro Víctor Debloc lo confirmó a través de una entrevista concedida en AIRE de Santa Fe que desde el 2023, el ciclo lectivo deja de dividirse en tres trimestres y pasa a estar organizado en dos cuatrimestres. Durante las vacaciones de invierno, o en el inicio del segundo cuatrimestre, se entregarán las libretas con la evaluación de la primera etapa y a fin de año se hará lo mismo con la segunda libreta, pero no se descarta que durante las clases haya reuniones de padres donde se informe cómo es el rendimiento escolar de cada alumno o alumna. La nueva normativa será difundida por la cartera educativa en los próximos días. "La secundaria pasa de tener tres trimestres a tener dos cuatrimestres: es marzo-abril-mayo-junio, entonces en el receso o después del receso se van a entregar las libretas", explicó Debloc al portal de noticias de la capital santafesina.

El ministro, que asumió en el cargo luego de la renuncia de Adriana Cantero, explicó que el cambio responde a que, con la modalidad actual, el segundo trimestre "está muy partido" por el receso escolar de invierno. Atendiendo a esto, la cartera decide probar con una organización más integral que considere dos grandes períodos de tiempo, "y que el receso pueda ser un momento para cerrar el primero, y al iniciar el segundo vamos por una mejora y ajustes que haya que hacer, según la evaluación que se hizo en el primero". "El estudiante va a ir recibiendo del docente esas apreciaciones sobre la marcha del propio aprendizaje, pero eso no quita que en la mitad del cuatrimestre, se pueda convocar a los padres y transmitir cómo va el grupo de aprendizaje, cómo va el curso en general. Pasado marzo, fines de abril o principio de mayo, sería conveniente que la escuela convoque por curso a los papás y dar cuenta del proceso como marcha hasta ese momento", agregó. A su vez, reiteró que el fin del ciclo lectivo será el 22 de diciembre y que en ese momento se tendrán en cuenta las tres categorías que tiene el sistema para evaluar la trayectoria de los alumnos, haya sido sostenida, intermitente o de baja intensidad, y de acuerdo a esto se definirá cómo sigue su vida escolar. Consultado sobre la posibilidad de recuperar solo un cuatrimestre en caso de que no sea aprobado, el ministro aseguró que "hay que aprobar todo, porque el aprendizaje es continuo, no se detiene, no se corta, por más que haya una interrupción o haya una caída en las expectativas para participar, se continúa, se continúa el aprendizaje".