Sin casco resistió el secuestro de su moto

Comando Radioeléctrico de Frontera se hizo presente en calle 9 esquina 70 para la retención de un motovehículo en la jornada de ayer.

En el lugar, el Jefe de inspectores municipales Gustavo L., dio cuenta que momentos antes había retenido la marcha de un hombre en una motocicleta por no llevar casco y al solicitarle la documentación del motovehículo el mismo manifestó no poseerla. Se le realizó asimismo una requisa palpárea arrojando resultados negativos y al consultarle sus datos personales dijo llamarse Emanuel J., de 30 años, domiciliado en Frontera.

Seguidamente se procedió a su traslado a sede de Comisaría 6ª en averiguación de sus antecedentes, y al llegar a la sede policial, cuando descendía del móvil, Emanuel J. comenzó a agredir con insultos y golpes de puños al personal del Comando Radioeléctrico, no logrando lesionar a persona alguna. A las 13:00, se procedió a la aprehensión de Emanuel J. y al ingresar a la celda de la Comisaría, el arrestado amenazó con autolesionarse contra la pared para luego hacer culpar a personal policial por sus lesiones.

Tomó intervención la fiscal Fabiana Bertero, quien dispuso que una vez finalizadas las diligencias se le otorgue el cese de aprehensión, por lo que a las 17.00 el hombre recuperó su libertad, acusado de “resistencia a la autoridad”.