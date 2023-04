Fuerte rechazo a los dichos de Fernández

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial del radicalismo, Gerardo Morales, afirmó que "la incitación a la violencia y al caos es grave", en relación con los dichos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que dijo que "habrá sangre" y "muertos" si gana la oposición. .

"Me parece que esos dichos en boca de un ministro del gobierno nacional son graves. También es grave la incitación a la violencia y al caos por cuestiones que tiene que resolver el pueblo a través de la política, de las elecciones que se han convocado para este año", argumentó el presidente la UCR.

En esa línea, Morales repudió las palabras del funcionario nacional y agregó: "Lejos de aportar, suman incertidumbre en una situación muy complicada como la que está atravesando la gente con tanta inflación, con tantos problemas en la República Argentina, me parece que está muy mal".

Los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei cruzaron también al ministro Aníbal Fernández, que aseguró que "habrá sangre y muertos" si la oposición gana las elecciones.

"Ni sangre ni muertos. Están los que encienden el fuego. Y estamos los que lo apagamos. Violentos nunca más", escribió Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter.

Mientras que Bullrich, que fue ministra de Seguridad durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, sostuvo: "En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide, ministro Fernández. Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo".

Por su parte, el líder de la Libertad Avanza y precandidato presidencial, Javier Milei, tuiteó: "Ahí están los que dicen que nosotros generamos violencia. Nos advierten que no aceptarán una derrota. Están aferrados a los cargos y a sus privilegios de casta".