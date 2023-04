Vuelve la obra teatral "Todos mueren al final" a La Máscara

Como se adelantó en este medio, regresa la obra de teatro "Todos mueren al final", producción del Laboratorio de Creación Escénica Teatro II dirigida por Rodrigo Cuesta.

Hoy, viernes 14, sábado 15, domingo 16, viernes 21 y domingo 23 de abril se realizarán funciones en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250). Los viernes y sábados las funciones serán a las 21:00 y los domingos a las 20:30.

La sinopsis dice lo siguiente: "En medio de una contienda casi deportiva, los actores deberán entrar y salir de la ficción con una fluidez casi atlética y profundo oficio, ya que están convocados a un espacio teatral que mutará en cancha de juego. Un juego cuyas reglas estarán claras, pero demandarán gimnasia: Es indispensable el juego en la escena. El espacio nunca estará vacío. Se podrá salir y entrar mientras se cumpla la regla antes mencionada. Vale superponer y repetir escenas. Vale pasar de un estado a otro espontáneamente y con rapidez. Vale asumir el personaje, irrumpir el actor y volver al personaje. Si se establece la cuarta pared, se la traiciona, se la vuelve a levantar y se la vuelve a traicionar. Las cosas que me gustan empiezan con A de abrazar, o con G de gato o con R de risa. Las cosas que me gustan a veces son profundas y otras veces superficiales. Las cosas que me gustan son muchas, y las que no me gustan también, pero esas, te las cuento en otra obra, porque en esta, 'Todos Mueren al Final'".

Actúan: Daiana Albanesi, Ester Baldo, Esequiel Caluva, Marcos Fontana, Leonardo Frana, Candela Hernández, Danilo Monge, Francisco Moreno, Fernando Sacone, Valentina Ulrich y Manuel Zimmermann.

Las entradas pueden reservarse y tienen un valor de $1500 en el caso de generales, $1400 para jubilados y estudiantes y $1200 para asociados. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17 a 20 y una hora antes de cada función en el Centro Cultural La Máscara.