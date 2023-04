Mucha actividad en Rafaela y zona

Luego del parate por Semana Santa, se reanudará el torneo de damas mayores Zona Rafaela A1 de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, con la disputa de la cuarta fecha. Como es habitual, habrá partidos el sábado y domingo. Este es el detalle:

Sábado 15: En cancha de Sarmiento de Humboldt, Juventud de Humboldt vs. CRAR. A las 16 horas en primera división; en cancha de Charabones de San Francisco, Charabones vs. Deportivo Bella Italia, iniciando a las 16 en primera división.

Domingo 16: en cancha de CRAR, Sportivo Norte vs. 9 de Julio de Rafaela. A las 17.30 en primera división; en cancha de Charabones, 9 de Julio de Morteros vs. Sarmiento de Humboldt, a las 16 en primera división.



TAMBIÉN JUGARÁ LA A2

La Zona A2 Región Rafaela también tendrá actividad el domingo en el sintético de CRAR, con partidos correspondientes a la tercera fecha. Recordemos que en esta categoría solamente se juega en primera división.

Este es el detalle de la programación: a las 8.30 La Cañada B vs. CRAR B; a las 9.45 Moreno de Lehmann vs. San Guillermo Hockey; a las 11 San Lorenzo de Tostado vs. La Cañada; a las 13.15 Sportivo Roca vs. La Cañada; a las 15.15 San Lorenzo de Tostado vs. Sp. Roca.