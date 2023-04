El Turismo Pista tiene su cita en Río Cuarto

El Turismo Pista está a horas de comenzar a transitar su tercera fecha de la temporada en el autódromo de Río Cuarto, escenario que no visita desde el calendario 2021, cuando fue sede de la novena cita del campeonato. La categoría llegará al circuito cordobés con 147 inscriptos entre sus tres divisiones.

La Clase 3 será la más numerosa con 51 participantes, por su parte la Clase 2 contará con 50 máquinas, mientras que la Clase 1 tiene confirmado a 46 pilotos para este fin de semana. En la división intermedia estarán presentes el susanense José Luis Costamagna (VW Up) y los rafaelinos Ricardo Saracco (VW Up) y Fabián Mainero (VW Up).

En esta competencia será la primera vez en el año que la Final tendrá puntaje especial. Se trata del formato habitual, pero en caso de competencias distantes de la ciudad de Buenos Aires el puntaje se incrementa en un 50% por lo que el vencedor en cada una de las Finales sumará 45 puntos en la escala de los 20 mejores clasificados.

Este viernes será jornada de entrenamientos y clasificación para las tres clases. En el caso de la 2, que tiene los pilotos de nuestra ciudad y zona, las prácticas serán en horario matutino entre las 10.20 y 11.10, en dos grupos, y luego entre las 13.10 y 14 horas. La primera tanda clasificatoria será entre las 16.20 y 17.10.

Mañana sábado la segunda sesión de clasificación se desarrollará de 11.30 a 12.10 en tres grupos. Las series serán a la tarde, a las 16.30, 17 y 17.30 horas. La final del domingo está prevista para las 10.50 a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos de carrera.

Cabe recordar que José Luis Costamagna es el puntero del campeonato con 51 puntos, seguido por Luciano Martinez con 46, mientras que Franco Nazzi es el tercero con 41.