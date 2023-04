Juveniles: Ben Hur recibió a 9 de Julio de Morteros

Por la primera fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur recibió el miércoles a 9 de Julio de Morteros. La BH sumó una victoria, un empate y una derrota.

Los partidos se disputaron en la cancha Auxiliar Nº 3, donde el Lobo inició su participación en el certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Por la primera jornada de la Zona “D”, estos fueron los resultados:

Sub 13: Ben Hur 3 (Martín Rosenthal, Francisco Colucci y Agustín Imoberdorf) - 9 de Julio 1.

Sub 15: Ben Hur 1 (Valentín Ceja) - 9 de Julio 1.

Sub 17: Ben Hur 1 (Bautista Ferreyra) - 9 de Julio 3.

El próximo miércoles, desde las 14hs, la BH visitará a 9 de Julio de nuestra ciudad por la segunda fecha de la Zona “D”.