Se podrá visitar la muestra "Universos compartidos" en el Espacio Ripamonti

El próximo domingo 16 de abril a partir de las 18:00, se llevará a cabo un evento especial en Espacio Ripamonti (Ruta 70, Km 71).

Allí se podrá visitar la muestra "Universos compartidos" que cuenta con las obras de arte de Regina Linares (Rafaela), y joyería en PET de Fabiana Gadano (Buenos Aires) y Mabel Pena (Buenos Aires). En el lugar habrá una ambientación musical a cargo de El Hijo de Goran y, además, se disfrutará del parque de la casona con tragos y cosas ricas para degustar.

En palabras de las artistas: "Salimos al encuentro del mundo y nos impregnamos de sus diversos escenarios. El movimiento, la materia, la luz y la oscuridad. Todo parte de una totalidad que hace eco en nuestras individualidades y se replica colectivamente. La armonía y su disonancia o la naturaleza y el mundo plástico son extremos que se tensan y nos interpelan. Nos habitan y nos hacen sentir partícipes de un mismo universo. En esta confluencia, nuestras obras dialogan para proponer tres miradas que son versiones de un mismo sentir".

El evento es organizado por el Centro de Artistas, Espacio Ripamonti y Parra Hotel & Suites.



TALLER DE JOYERÍA

A su vez, en el marco de este evento, se realizará un taller llamado "Fantasía Alhajero" el sábado 15 y domingo 16 de abril en el mismo Espacio Ripamonti. Serán dos jornadas de trabajo intensivo, de 10:00 a 15:00.

Este taller de joyería contemporánea con plásticos PET será dictado por la artista y diseñadora reconocida internacionalmente Fabiana Gadano, con la colaboración de Mabel Pena, quienes integran la muestra "Universos compartidos". Se propone un curso inicial de joyería que promueve el re-uso de materiales plásticos habitualmente desechados: los plásticos PET de botellas de agua y gaseosa. El curso es de carácter práctico y consiste en experimentaciones con el material, demostraciones y asesoramiento sobre maneras de transformar el plástico PET para aplicarlo a piezas de joyería (collares).

Las piezas resultantes serán parte de la muestra, que es también un cierre de esta actividad.

Su valor es $2000 para público en general y $1000 para socios del Centro de Artistas. Cabe destacar que los cupos son limitados y que se solicitarán materiales de trabajo. Por inscripciones y más información, comunicarse a [email protected]

Este taller es organizado por Centro de Artistas Rafaela, por Espacio Ripamonti y la Universidad Nacional de Rafaela.

Además, cuenta con el apoyo del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y del Hotel Parra & Suites.



SOBRE LAS ARTISTAS

Fabiana Gadano es Diseñadora Industrial y Curadora de Arte. Su interés en experimentar con materiales no tradicionales a la joyería y su preocupación por el desecho irresponsable de plásticos impulsaron su investigación en el plástico PET como material expresivo. Participó en numerosas exposiciones en su país y en el exterior. Obtuvo menciones en la Fondazione Cominelli de Italia y también expuso en dos ocasiones en LOOT: MAD about jewelry, NY Museum of Art and Design, USA. Es docente de taller en su propia escuela y Profesora Titular en la materia Diseño de Joyería en el Programa de Posgrado Diseño del Indumento en Universidad Nacional La Plata.

Mabel Pena es escenógrafa y joyera contemporánea. Desde el año 2002 da clases de Joyería Contemporánea en su Taller Km.0, y otras instituciones. Es curadora del Colectivo Joyeros Argentinos y jurado en diversos concursos. Seleccionada finalista de Loewe Foundation Craft Prize 2023. Su obra está inspirada en la naturaleza, y reflexiona sobre los cambios que sufre la ecología en los distintos territorios. Exhibe sus trabajos en galerías de arte y museos en la Argentina y en el exterior.

María Regina Linares estudió el Profesorado de Artes Visuales en UNC. Realizó la Licenciatura en Pintura en la misma Universidad. Cursó el posgrado en Gestión y Políticas Culturales en F.L.A.C.S.O. Argentina, en la UNC. el posgrado en Gestión Cultural. Se formó en el taller del artista Pedro Pont Vergés en Córdoba y en las Clínicas de obra con Remo Bianchedi, Diana Aisembreg, Rafael Cipollini, Julio Sánchez y Esteban Álvarez. Entre algunos de los salones en los que participó se destacan Mini Print Internacional (España, Portugal, Inglaterra, Francia), ediciones de Gallery Night en galerías de Palermo (Bs. As.), ediciones de la Bienal Rafaela, Salones de Arte Joven del Museo Sor Josefa Díaz y Clusellas (Sta. Fe). Se desempeñó como coordinadora del Museo Municipal “Dr. Urbano Poggi” de Rafaela, como docente en UNC y UCSE. Actualmente desarrolla su carrera artística y es docente en I.S.P. 2 de Rafaela.