Concejo: todo parece empantanarse

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - La sesión de la víspera, en el Cuerpo Legislativo local, dejó un sabor amargo. Como se dijo oportunamente, a ese encuentro, a través de una Ordenanza, los ediles citaron a Gonzalo Toselli, titular del Ejecutivo y a algunos integrantes del Gabinete, para se presente en el encuentro, con la idea que abunden en explicaciones acerca de una documentación relativa a fondos no reintegrables, con la que se debiese haber efectuado rendiciones al Gobierno Provincial y las actuaciones ante el Tribunal de Cuentas.

Inexplicablemente, el mandatario decidió no concurrir y el pasado miércoles elevó una nota, firmada por su secretario de Gestión, Néstor López.

El encuentro comenzó con el izamiento de la Bandera, tarea que cumplió Andrea Ochat, y se comenzó con las manifestaciones que fueron múltiples y variadas.

Seguidamente Horacio Bertoglio pidió hacer uso de la palabra , haciendo alusión a una entrevista difundida por el cable local. En ella se entrevista a Walter Pucheta, maquinista. Al respecto Bertoglio enfatizó no puedo decir que siento asombro, pero veo con preocupación, con tristeza que el ferroviario puso de relieve la temática por el Concejo en diversas ocasiones, considerando el estado del predio del ferrocarril, no se hizo nada y nunca recibimos el listado de tareas a ejecutar. El edil consideró que existe una absoluta anomia, desinterés y desidia por parte del DEM, no se terminó nada y empeoró la situación. Enfatizando que de Retiro a Tucumán, la estación de Sunchales es la peor. Consideró que la situación vandalizada da pena y recordó que lo último de tarea que se hizo en el sitio fue en la gestión de Oscar Trinchieri.

Por su parte Santiago Dobler pidió la palabra para referirse a la reunión informativa de El Ateneo, recordó que por minuta se pidió al Ejecutivo que remita el listado de obras, consideró que es bueno que los funcionarios informen a los vecinos desde el espacio político, pero remarcó que sería interesante que el informe llegue al Concejo.

Carolina Giusti, por su parte señaló que el Intendente no asistió y se refirió a la nota remitida por López , recordó que la rendición de cuentas que es un derecho básico que debe asegurarse, además se debe preservar el derecho de los ciudadanos a la información pública. Recordó que fondos que debieron administrarse desde el DEM, no cuentan con la documentación para la rendición de cuentas, una de las alternativas es ir a la Justicia.

Por otra parte criticó la nota recibida remarcando que contiene términos equívocos y tendenciosos. La convocatoria era para el Intendente, la nota es firmada por un secretario y recordó que en el encuentro que mantuvieron los ediles con dos funcionarios municipales no acordaron ningún plazo. Destacó que el escrito ponen de relieve que están alejados de la realidad de los hechos, y aseveró que antes de ir a la Justicia queremos que nos expliquen,

Hizo saber que pidieron ampliación a la Sala 1 del Tribunal y encontraron 18 nuevos expediente pasados a Fiscalía, establecen intereses, cargos, reintegros de fondos, están en la previa a las acciones para cobrarlos. El monto reclamado excede los 23 millones de pesos.

Concluyó quiero creer en lo explicitado por los funcionarios, pero no hay un solo papel, si hay explicaciones deben darlas. Si hay errores que deban ser salvados, que se haga.

Andrea Ochat, por su parte, enfatizó que la rendición de cuentas es una obligación de los funcionarios, no se puede soslayar mandando una nota, debemos dar el ejemplo. Reflexionó al final que estas acciones refuerzan el descreimiento de la sociedad hacia la política.

María Alejandra Bugnon consideró que se trata de una falta de respeto, no correspondía mandar una nota firmada por el Secretario de Gestión.

Horacio Bertoglio afirmó "esta película ya la viví" y recordó lo sucedido con el fondo del Programa de Obras Menores.

Finalmente Santiago Dobler señaló que de acuerdo con las manifestaciones se observa una falta de interés y respeto de un poder hacia otro.