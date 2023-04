San Lorenzo le ganó a Boca en el debut de Almirón como DT

San Lorenzo venció como local 1 0 a Boca, en el debut de Jorge Almirón como DT "Xeneize", y se mantuvo al acecho del puntero River, en un partido disputado ayer en el estadio Pedro Bidegain, por la undécima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2023.

Guillermo "Pol" Fernández, en contra de su valla, a los 8 minutos de la etapa inicial, anotó el gol del conjunto "Azulgrana", luego de un remate de Iván Leguizamón que se desvió en el mediocampista auriazul.

El conjunto visitante terminó con diez jugadores por la expulsión de Jorge Nicolás Figal, a los 15 minutos del complemento.

De esta manera, San Lorenzo se mantuvo como escolta de River, a un solo punto, mientras que Boca se alejó bastante de la lucha por el título.

A los 8 minutos, sin marca por la lesión en plena jugada de Bruno Valdez, Leguizamón con una corrida fenomenal y en soledad hacia el arco de Sergio Romero, remató y el balón rebotó en "Pol" Fernández que terminó marcando en contra.



OTROS RESULTADOS. Belgrano 2 (33m Sánchez y 66m Diarte) vs Huracán 0, Racing 0 vs Newell's 1 (66m Velázquez), Rosario Central 1 (23m Campaz) vs Independiente 0, Estudiantes LP 0 vs Atlético Tucumán 0.



UNIÓN TIENE DT



Unión de Santa Fe anunció anoche la contratación de Sebastián Méndez como entrenador, en reemplazo de Gustavo Munúa, para el difícil camino que debe afrontar el conjunto ‘tatengue’ en el presente campeonato de la Liga Profesional (LPF). Una vez consumada la derrota 1-5 en La Paternal frente a Argentinos Juniors, la dirigencia del club hizo oficial lo que se presumía desde hacía horas atrás.

“Unión comunica la contratación de Sebastián Méndez como nuevo director técnico. En el día de mañana llegará a la ciudad para la firma de su contrato” resaltó el club santafesino.

Méndez, de 45 años, tuvo anteriores experiencias como entrenador en San Lorenzo, Banfield, Atlanta, Platense, Gimnasia de Jujuy, Belgrano de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata, del que fue asistente principal de Diego Maradona y luego pasó a ser -por breve tiempo- el DT ante el fallecimiento del astro eterno del seleccionado argentino.