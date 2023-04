El crematorio sigue siendo el tema de debate en el Concejo

Se llevó a cabo ayer una nueva reunión en el Concejo Municipal, que tuvo como fin seguir poniendo en discusión el proyecto de ordenanza sobre crematorios, a la que fue invitado el Fiscal Municipal Daniel Frutero para dar explicaciones. Este tema ya involucra a varios actores preocupados por el impacto ambiental, que son los padres de alumnos del Colegio San José cuyo Campo de Deportes está cercano, también padres de niños y adolescentes que entrenan y juegan al rugby en el CRAR, ecologistas, y representantes de Asociación Bancaria Seccional Rafaela, institución que cuenta con un predio deportivo y social en el mismo sector.

El fiscal estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Marcelo Lombardo, y juntos explicaron y aclararon dudas a los concejales sobre lo que es la nueva ordenanza. Luego, en diálogo con los medios, Frutero expresó: “El Concejo nos convocó para evaluar este emprendimiento que está en trámite de factibilidad, iniciado en el marco de la ordenanza de cementerios que aún se encuentra vigente, y que estaría fuera de los parámetros del proyecto de ordenanza que elevó el Ejecutivo. Por lo tanto, nos pidió que consideremos si es posible modificar la norma en el aspecto de la localización de los crematorios. Esa factibilidad está otorgada para un crematorio dentro del Cementerio Parque Colonial. Nosotros nos comprometimos desde el Ejecutivo a evaluar esa circunstancia concreta para ver cómo se puede reglamentar e incorporar esa situación dentro de la normativa que va a sancionar el Concejo”.

Al preguntarle sobre el estado de la situación respondió: “Ahora nosotros tenemos que elevarles desde el Ejecutivo alguna propuesta de modificación a la ordenanza y trabajarla en conjunto con el Concejo; eso es lo que hemos acordado con los concejales. Inmediatamente nos vamos a sentar a elaborarlo, pero sí, es factible y lógico el planteo que hizo el Concejo en este punto y el Ejecutivo lo va a considerar”.

Con respecto a la nota presentada por los padres de alumnos del Colegio San José, respondió: “Un grupo de padres solicitó acceso a la información sobre las actuaciones administrativas relativas al crematario que se pretende instalar. Entonces nosotros les hemos dado acceso y estamos preparando la documentación para entregársela. Puntualmente, entiendo que la preocupación o la necesidad de información y de conocimiento se refiere al estudio de impacto ambiental, a su aprobación y ver si fue considerada la cercanía con el campo de deportes del colegio”.

En relación al impacto ambiental acumulativo, y si es factible que ese Campo de Deportes y el crematorio funcionen estando tan cerca, respondió: “Eso es una circunstancia técnica que tiene que evaluar la Provincia. Nosotros le vamos a pedir a la Provincia que considere esa circunstancia particular para la ciudad, porque muchas veces los estudios de impacto deben ser evaluados conjuntamente cuando las actividades son complejas”.

En cuanto a las sanciones por haber avanzado con la construcción del crematorio sin que haya una ordenanza que la habilite, Frutero informó: “El propietario tuvo una reunión con algunos integrantes del Ejecutivo en donde se le comunicó que de sancionarse la normativa que apruebe o reglamente la actividad, y de poder aprobarse los planos que aún no habían sido aprobados, se le iba a imponer la sanción correspondiente que es un recargo sobre el derecho de edificación”.



SOBRE LAS RECIENTES DENUNCIAS

DE EMPLEADAS MUNICIPALES

Minutos antes que finalice la reunión, la concejal de Juntos por el Cambio Alejandra Sagardoy pidió a los funcionarios su opinión sobre las denuncias que el martes sacudieron a la sociedad rafaelina con respecto a la denuncia por la violación de derechos laborales y de género realizada por empleadas municipales que trabajan en el área de Protección Vial y Comunitaria. Al respecto, el fiscal también explicó a los medios: “Tomamos conocimiento como la mayoría de una publicación en redes sociales del Sindicato por hechos de violencia laboral y de género, pero como estaba expresada genéricamente ayer solicitamos de inmediato que nos proporcionen información de los hechos que merecen ser investigados. El Municipio tiene desde el año 2019 un decreto donde se aprueba todo un protocolo para la investigación de los hechos de violencia laboral y de género. Lo que hicimos inmediatamente fue requerirle al Sindicato que nos proporcione la información y las pruebas que tenga en su poder para poder activar el protocolo y comenzar en la mañana de hoy con las entrevistas necesarias. Estos hechos podrían derivar en apartamiento de personas, en traslados o suspensiones preventivas, pero necesitamos conocer los hechos, puntualmente en un marco de protección de la víctima siempre”.

Al preguntarle si anteriormente tenían conocimiento de la presencia o existencia de estos hechos respondió: “Es que todavía no sabemos bien a que hechos refieren. Ha habido denuncias en el marco de este protocolo tanto de violencia laboral como de género; se han delegado actuaciones a la oficina respectiva pero hay que ver si son estos mismos hechos o no. Puntualmente refieren a un área que es la de Protección Vial y Comunitaria. Nosotros tenemos que conocer los hechos concretamente, que es lo que hoy por la mañana ya se ha activado”.

Por su parte, el Jefe de Gabinete dijo al respeto: “Rápidamente el Intendente tomó contacto con dirigentes del Sindicato para que puedan aportar los datos y poder poner en acción rápidamente el protocolo. Estas cuestiones que están sucediendo hay que corregirlas y darle la protección a las personas que están siendo afectadas, y en este sentido están todos los procesos administrativos y de investigación necesarios para poder llegar a una resolución final. Y obviamente si queda un trasfondo aún mayor y corresponde actuar con la justicia también se darán los elementos para que eso suceda".



SESIÓN DE HOY

Habiendo sido pospuesta para hoy la sesión del jueves pasado dado el feriado de Semana Santa, serán tratados seis proyectos que fueron presentados el lunes 3 de abril. Uno de ellos será el reconocimiento a la trayectoria del Sr. Félix “Lolo” Bauducco, quedando expresado en su artículo 1° que “el Concejo Municipal de Rafaela reconoce su trayectoria por la labor y aporte solidario durante estos 53 años ininterrumpidos en la radiofonía local y regional”. Será sin duda un momento emotivo en la sesión, que matizará con otras cuestiones que generaron bastante malestar y preocupación en la sociedad en lo que va del año.