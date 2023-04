Cuatro adelantos para este jueves

Este jueves se pondrá en marcha la quinta fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de cuatro adelantos.

En nuestra ciudad, en barrio Italia, Argentino Quilmes recibirá la visita de Deportivo Ramona; mientras que Atlético de Rafaela irá a Libertad, 9 de Julio visita a Deportivo Tacural; y también jugarán Unión vs Florida.



Todo el programa:



Jueves 13/04: 21hs Libertad vs Atlético de Rafaela; 21.30hs Argentino Quilmes vs Dep. Ramona, Dep. Tacural vs 9 de Julio; 22.00hs Unión de Sunchales vs Florida de Clucellas.



Viernes 14/04: 22.00hs Dep. Aldao vs Arg. de Vila, Arg. de Humberto vs Brown de San Vicente.



Domingo 16/04: 11.30hs Peñarol vs Ben Hur, 16.30hs Dep. Josefina vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs Atlético María Juana.



LAS POSICIONES



ZONA A: Libertad de Sunchales 12, puntos; Sportivo Norte 10; Argentino de Vila 7; Deportivo Ramona 5; Deportivo Josefina 5; Argentino Quilmes 4; Deportivo Aldao 4; Deportivo Tacural 4; 9 de Julio 3.



ZONA B: Ben Hur 9, puntos; Unión de Sunchales 9; Peñarol 7; Atlético de Rafaela 6; Florida de Clucellas 6; Brown de San Vicente 4; Atlético María Juana 4; Ferrocarril del Estado 3; Argentino de Humberto 0.