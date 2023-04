River quiere seguir con su racha positiva

River recibirá hoy a Gimnasia y Esgrima La Plata, con el objetivo de mantener la distancia como líder del certamen, en un partido por la undécima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2023.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental desde las 19:30, tendrá como árbitro a Darío Herrera, quien será secundado en el VAR por Jorge Baliño, y contará con la televisación en directo de la señal deportiva TNT Sports.

A pesar de su caída por 3 a 1 ante The Strongest en la altura de La Paz, por la Copa Libertadores, River cosechó seis triunfos consecutivos por la Liga Profesional y ahora buscará mantener la ventaja sobre San Lorenzo, que ya le ganó a Boca.



OTROS PARTIDOS. 14hs Arsenal vs Godoy Cruz, 16.30hs Colón vs Talleres, 21.30hs Tigre vs Sarmiento de Junín.



Las posibles formaciones:



River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, José Paradela, Esequiel Barco o Salomón Rondón; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.



Gimnasia: Tomás Durso, Bautista Barros Schelotto, Felipe Sánchez, Leonardo Morales, Nicolás Colazo o Matías Melluso; Agustín Bolívar o Alan Lescano, Ignacio Miramón; Alexis Steimbach, Franco Soldano, Tomás Ramiro Muro; Cristian Tarragona. DT: Sebastián Romero



Estadio: Monumental.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Jorge Baliño.

Hora de inicio: 19:30. TV: TNT Sports.