Precandidatos expusieron propuestas ante los dirigentes agrarios en la Sociedad Rural

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Diferentes precandidatos presidenciales estuvieron ayer en la Sociedad Rural Argentina, en el barrio porteño de Palermo, para exponer sus propuestas en casos de llegar a la Presidencia.

Los conceptos más importantes de cada uno de ellos se resumen en el siguiente informe:

Javier Milei, de La Libertad Avanza, reconoció que está "trabajando en la unificación" del tipo de cambio, reiteró que pretende "dolarizar" la economía y prometió eliminar las retenciones al sector agropecuario.

"Estamos trabajando en la unificación del mercado de cambios porque, cuando dolarices, te va a quedar un único mercado y desaparece la brecha. Además, estamos trabajando en la eliminación de las retenciones", subrayó Milei.

El diputado libertario precisó: "Si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular".

En otro tramo de su intervención, dijo estar "trabajando fuertemente para poder ingresar a la segunda vuelta; creemos que sería una situación importante para el país porque sería dejar en tercer lugar y mandar a la B al kirchnerismo, que es uno de los procesos políticos de la historia Argentina en democracia".

Patricia Bullrich, presidenta del PRO y precandidata de Juntos por el Cambio, dijo tener "ímpetu, carácter y coraje, porque la Argentina tiene una cantidad de mafias que impiden el crecimiento y yo me animo a enfrentarlas".

"No es un cambio a medias, no es un cambio tibio, debe ir a las raíces de la construcción de un sistema capitalista", prometió Bullrich, en caso de resultar electa como jefa de Estado.

Además, subrayó la necesidad de un Banco Central independiente. "No tenemos que tener nunca más una entidad monetaria que emita papel sin valor en la Argentina" y agregó "necesitamos el fin del cepo cambiario; no hay país que pueda vivir con la cantidad de monedas y haciendo de la moneda un valor irreal que hace que toda la producción se aplaste".

En otro momento, le prometió al campo que "la plata del campo quede en el campo", una frase que fue bien recibida por el auditorio.

Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la Unión Cívica Radical, afirmó que "Juntos por el Cambio no se romperá" y usó una clásica frase de los radicales para ponerle paños fríos a la interna del PRO. "Quédense tranquilos: no nos vamos a pelear. A los correligionarios nos gusta mucho la interna. Yo les digo a algunos compañeros del PRO: muchachos, ustedes se copian de lo peor de nosotros. Siempre cuando hay una pelea entre los radicales decimos... calma radicales... así que calma PRO", sostuvo Morales.

En esa línea, el presidente de la UCR nacional afirmó que "Juntos por el Cambio es la única fuerza política para dar vuelta la Argentina".

De lleno en las propuestas, Morales recordó que "la primera consigna que tuvimos que plantearnos en Jujuy fue ordenar el Estado, la vida cotidiana de la gente, las calles y las cuentas públicas. Esa es una de las primeras consignas a nivel nacional".

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, cerró el panel de precandidatos presidenciales organizado por la Sociedad Rural, esquivó la interna del PRO y ratificó la unidad de Juntos por el Cambio con un discurso moderado, en el que resaltó hablarle a los productores agrarios con "la verdad".

Comenzó su exposición con un saludo a los productores rurales por la sequía y apuntó contra el Frente de Todos ante la problemática: "Estamos sufriendo la sequía más grave en un siglo, que va acompañada por la falta de respuesta de un Gobierno que solo es socio en las ganancias, nunca en las pérdidas".

En esa línea discursiva, afirmó: "Hoy es realista decir que, haciendo las cosas bien, con un trabajo sostenido y reglas de juego, podemos apuntar a duplicar las exportaciones del sector en seis años. Si logramos eso, se terminan los problemas del tipo de cambio en la Argentina para siempre".

Respecto a la interna que atraviesa el espacio amarillo, garantizó que "no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura en Juntos por el Cambio; me hago responsable desde el lugar que a mí me toca; tenemos un mecanismo de cómo se eligen las candidaturas".