Pampas ya está en Estados Unidos

Tras la interrupción por Semana Santa, el torneo Súper Rugby Américas vuelve a escena entre viernes y domingo con tres compromisos más que importantes para iniciar la segunda rueda de la fase regular.

Entre ellos, está la visita de Pampas a American Raptors, el único equipo que todavía no pudo ganar en lo que va del certamen, el domingo a las 20:00 (hora argentina). El equipo con base en Buenos Aires despegó desde Ezeiza el lunes por la noche y llegó el martes a Denver con 28 jugadores, entre ellos el rafaelino Lorenzo Colidio.

Este miércoles, comenzó a moverse en la ciudad sede del encuentro frente a la franquicia norteamericana.El conjunto dirigido por Ignacio Fernández Lobbe viene de dos victorias en forma consecutiva, ante Yacaré XV y Peñarol, y con un total de cuatro triunfos se acomodó tercero, en zona de clasificación a play offs.

Para la gira, Pampas cuenta con tres importantes vueltas como son Juan Pablo Castro y Eliseo Morales, dos de los líderes del plantel que ya se recuperaron de sus lesiones, y Rodrigo Pérez Boulan.

El plantel: Mateo Albanese, Manuel Alfaro, Lucio Auad, Manuel Bernstein, Franco Carrera, Juan Pablo Castro, Lorenzo Colidio, Javier Coronel, Javier Corvalán, Nicolás D’Amorim, Joaquín de la Vega Mendía, Felipe de la Vega, Iñaki Delguy, Benjamín Elizalde, Eliseo Fourcade, Rafael Iriarte, Joaquín Lamas, Juan Ignacio Landó, Federico Lavanini, Rodrigo Martínez, Matías Medrano, Valentino Minoyetti, Eliseo Morales, Tomás Pássaro, Rodrigo Pérez Boulan, Santiago Ruiz, Jerónimo Ureta, Martín Villar.

Los otros dos encuentros de la octava fecha del Súper Rugby Américas son los que sostendrán Dogos XV vs Cobras, el viernes a las 19:00 en cancha de Tala, y Yacaré XV vs Peñarol, el sábado a las 21:00 en Asunción. Selknam, libre, viajó a Montevideo para un amistoso con Black Lion de Georgia.

Las posiciones antes de iniciarse la octava fecha son las siguientes: Dogos XV 26 puntos; Peñarol 25; Pampas 17; Yacaré XV 14; Selknam 11; Cobras XV 9; American Raptors 3.