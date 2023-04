El salteño Gustavo Benitez otra vez dirigirá a 9 de Julio

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles las designaciones para la sexta fecha del torneo Federal A, que se disputará el fin de semana. 9 de Julio estará visitando a Crucero del Norte, en Guarupá, el domingo a las 16.30 por la zona 4 y el dato saliente es que volverá a dirigir al elenco rafaelino el salteño Gustavo Benitez, quien ya lo hizo en la cuarta jornada el sábado 1 de abril, en que el conjunto de Maximiliano Barbero perdió en Formosa ante San Martín por 2 a 0. Los asistentes en Misiones serán Agustin Luciano, de Salta, y Augusto Walter, de Jujuy. Como cuarto árbitro oficiará Mariano Agli, de Oberá.

El elenco rojiblanco viene de obtener sus primeros tres puntos en el Soltermam frente a Gimnasia y Tiro de Salta y si bien restan varios entrenamientos por delante, más allá de la variante obligada por la expulsión del defensor Facundo Centurión, no habría otras modificaciones. A priori, Agustín Vera sería el posible reemplazante del zaguero.

El plantel del León en la víspera entrenó inicialmente en el gimnasio Ricardo Goddio y luego cumplió trabajos en espacios reducidos. Este jueves practicará desde las 16.30, abocándose ya a cuestiones futbolísticas.



RIVAL NECESITADO

El presente de Crucero Del Norte no es el esperado. El club misionero se armó para pelear los primeros puestos de la competencia, y ahora comparte el último lugar de la tabla de posiciones junto a 9 de Julio. Tres empates consecutivos, una fecha libre y una derrota reciente ante Sol De América marcaron el inicio de certamen del conjunto dirigido por Pedro Dechat, que hasta el momento no pudo ganar en el torneo.



LOS DEMAS PARTIDOS

En esta jornada se destaca la disputa del duelo salteño entre Gimnasia y Tiro y Central Norte, el domingo a las 16.35. Dirigirá Guillermo González (Resistencia).

Ese día también jugarán: a las 16.45 San Martín de Formosa vs. Sarmiento de Resistencia, Enzo Silvestre (Santa Fe), y a las 19, Juventud Antoniana de Salta vs. Sol de América, Lucas Cavallero (Villa Constitución). Libre: Boca Unidos de Corrientes.

Cabe acotar que por la Zona 3, Unión de Sunchales tendrá fecha libre.