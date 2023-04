Se logró una mediación inédita respecto a los viajes de egresados de 7º grado

La Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, generó una instancia de conciliación que este martes cerró en buenos términos entre las empresas que ofrecen paquetes de viajes para egresados de séptimo grado y las familias que habían generado un reclamo con más de 8000 firmas recolectadas en localidades del Gran Rosario.

El secretario del área, Juan Marcos Aviano, explicó: “Intercedimos ante las empresas de turismo estudiantil por reclamos que hicieron las familias sobre ofertas exorbitantes. Estamos conformes ya que pudimos lograr, a partir de este acercamiento, un acuerdo de conformidad entre ambas partes y, principalmente, la tranquilidad de padres de más de 150 escuelas que se habían movilizado por el tema y que hoy tienen ofertas lógicas y razonables, formas de financiación y posibilidad de elegir los servicios que se incluyen en el viaje". “Es una mediación inédita en nuestra provincia, en la que también pudimos solicitar flexibilidad a las empresas con respecto a los contenidos de las ofertas, y la diversidad de destinos y paquetes de este servicio que si bien no es esencial, es una práctica social y cultural de mucha raigambre”, indicó el funcionario.

Cabe aclarar que el grupo de padres y madres autoconvocados realizaron manifestaciones públicas y denuncias formales al encontrarse con posibles ofertas y precios que consideraban abusivos, que llegaban hasta 350 mil pesos por alumno en el precio de los viajes a Villa Carlos Paz. Brindando detalles sobre las acciones llevadas adelante, Aviano destacó que “se generó un expediente de tramitación mediante la Ley de Lealtad Comercial y de Defensa al Consumidor, y se convocó a las empresas de turismo estudiantil denunciadas y que operan en la provincia de Santa Fe en el rubro, para lograr la mediación a la que se presentaron parte de las empresas convocadas para informar cómo hacen su operatoria en las ofertas y contrataciones de viajes de turismo estudiantil". Respecto a las tarifas acordadas, Aviano destacó: “Vamos a seguir monitoreando a las empresas y a la vez vamos a seguir insistiendo se acerquen las que no lo hicieron o iniciar los procedimientos de sanción que correspondan”.

Melisa Herrero, una de las madres autoconvocadas, manifestó también un balance positivo: “Estuvimos reunidos con los representantes de las empresas que fueron citadas, las que se acercaron con buena predisposición, aunque no vinieron todas, a escuchar el planteo, y tuvimos el espacio para expresar nuestro descontento”. "Sentimos que fuimos escuchados y acompañados, encontrando una solución entre todos, buscando otras alternativas de viajes de diferentes costos, lo que nos va permitir acceder a precios más razonables de acuerdo a la realidad que hoy vivimos y teniendo la posibilidad de elegir dentro de un presupuesto los detalles, que antes no pasaba", concluyó Herrero.