Avanza la cosecha con problemas de rinde y calidad

Después de los eventos climáticos conocidos por todos, los estados de los sembradíos revelaron la realidad del impacto climático en la presente campaña. Para el caso de la soja temprana, desde el comienzo de su recolección, surgió la incertidumbre en dos importantes aspectos: calidad del grano y rendimiento.

“Con el avance de la cosecha se evaluó cada caso en particular y se cuantificó el impacto por el déficit hídrico y estrés térmico padecido por la oleaginosa, situación que resultó muy heterogénea, diversa e irregular”, describió el Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Las características climáticas de esta última semana posibilitaron la recolección de la soja temprana que se encontraba en ciclos vegetativos avanzados. “Dicho proceso sumó lotes en los departamentos del sur y centro del SEA, con rendimientos promedios mínimos de 9 a 12 qq/ha, medios 18 a 20 qq/ha y máximos puntuales de 32 a 35 qq/ha”.

En cuanto al “grado de avance de la trilla hasta la fecha fue del 30 %, con un progreso intersemanal de 12 puntos y un adelanto de 10, en comparación con la campaña pasada”.

Además, “los sojales se encontraron en dispares estadios reproductivos y en condiciones muy complejas, desde muy buenas, buenas, regulares a malas, por las muy variadas realidades acaecidas durante todo el transcurso del ciclo”, indicó la BCSF.



MAYOR RITMO PARA EL MAÍZ TEMPRANO

El proceso de cosecha del maíz temprano avanzó con mayor ritmo que en las semanas anteriores, en particular en los departamentos del centro y sur del área de estudio, condicionado por los altos porcentajes de humedad ambiente o precipitaciones puntuales, que originaron la falta de piso y aumentaron la humedad del grano.

“El grado alcanzado hasta la fecha fue del 88%, con un adelanto intersemanal de 10 puntos y un retraso de 2, en comparación con la campaña pasada”. Los resultados obtenidos no variaron, continuaron siendo muy bajos a bajos y los rendimientos promedios mínimos y máximos logrados hasta la fecha, en las diferentes áreas fueron: norte (departamentos Nueve de Julio, General Obligado, Vera y norte de San Javier), entre 6 - 9 - 12 qq/ha hasta 25 - 30 - 35 qq/ha, con lotes puntuales de 50 a 56 qq/ha; centro (departamentos San Cristóbal, San Justo, Castellanos, Las Colonias y La Capital), entre 08 - 15 - 20 qq/ha hasta 30 - 35 - 45 qq/ha, con lotes puntuales de 60 a 65 qq/ha; y sur (departamentos San Martín y San Jerónimo), entre 18 - 20 - 22 qq/ha hasta 32 – 35 - 45 qq/ha, con lotes puntuales de 76 a 80 qq/ha.

Según el SEA, “la variación y la amplitud de los rindes, que oscilaron desde 6 a 80 qq/ha, en casos excepcionales, estuvieron dadas por un conjunto de aspectos, pero fundamentalmente, por las condiciones ambientales de déficit hídrico y estrés térmico acaecidas”.



LA CASTIGADA SOJA TARDÍA

En el norte del área de estudio, particularmente en los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado y norte de San Javier, nuevamente se observó a los sojales en mejor estado general, por lo que las nuevas precipitaciones semanales favorecieron la evolución de la oleaginosa, en sus variadas situaciones.

En el resto del área, las características climáticas enunciadas impactaron y revirtieron en forma muy irregular a los sembradíos, los más favorecidos fueron los que se encontraron en estado bueno o regular y en comienzo de floración, porque dispusieron de agua útil en los suelos, asegurarían un mejor llenado de grano y fin de ciclo.

Como la soja tardía, el maíz de segunda resultó beneficiado por las condiciones ambientales. El mejor contenido de humedad en los perfiles de los suelos estimuló el crecimiento y el desarrollo de los ejemplares que expresaron su potencial genético, pero siempre en equilibrio con la realidad de cada área.

En la zona norte de la provincia, el estado general de los maizales se evaluó desde bueno a muy bueno, pero con lotes que no alcanzarían pleno desarrollo de los ejemplares, ni la altura de las campañas anteriores, pero, además, se perdieron plantas por estrés, aspectos todos, que condicionarían los rendimientos.



AGUA ÚTIL

En la superficie total del área de estudio del centro norte santafesino, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, la disponibilidad de agua útil en los primeros 20 cm de los suelos, se encontró con diferentes realidades, desde buena a regular en localidades puntuales y de escasa a nula en otras, como consecuencia de la distribución heterogénea e irregular, de las precipitaciones registradas.