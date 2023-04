La sucursal Sarmiento de la Cooperativa Lehmann celebró 50 años de vida junto al productor

En el día de ayer se llevó a cabo el acto protocolar por el 50° Aniversario de la sucursal Sarmiento de la Cooperativa Guillermo Lehmann, que fue inaugurada el 15 de abril de 1973.

El presidente del Consejo de Administración de la Lehmann, Alberto Santinelli, dio la bienvenida a todos los presentes y dijo: “todo el proceso de construcción que tenemos en toda la zona de influencia de la Cooperativa tiene que ver con satisfacer las necesidades de los productores, y son ellos en definitiva los actores de esta construcción colectiva que da enormes satisfacciones”.

Tras las palabras de Santinelli llegó el momento de los reconocimientos, donde la Cooperativa hizo entrega de unos presentes a los ex consejeros Ricardo Minetti (ejerció cargos en el Consejo en los períodos 1991-1994, y 2001-2004), Enzo Caussa (2005-2014) y Gabriel Negro (2014-2020), todos productores de la localidad de Sarmiento. También se destacó el trabajo y la trayectoria de René Rubiolo, el primer encargado que tuvo la sucursal y quien le dedicó más de 45 años a la Cooperativa, específicamente tareas en materia de Consignación de Hacienda.

El momento emotivo se dio con el descubrimiento de dos placas conmemorativas, en alusión a los 50 años de la Sucursal y a los más de 35 años de trabajo conjunto entre la Lehmann y Sarmiento Remates Feria, firma propietaria de las instalaciones en las cuales la Cooperativa realiza sus tradicionales remates de hacienda.

Cabe recordar que la Sucursal Sarmiento comenzó a funcionar sobre calle San Martín al 1435, en un inmueble alquilado y luego, años más tarde, se trasladaría a calle Laprida al 1338, ya en un lugar propio.

En tanto, el actual Complejo Agroindustrial fue inaugurado en el año 2013, donde ya se encontraba la planta de silos y una serie de oficinas funcionando. En todos estos años, se agregaron los depósitos de fitosanitarios, el sistema de medición de celdas para fertilizantes, las reformas de la planta de Alimentos Balanceados, el salón de muestras de alimentos balanceados, entre otras reparticiones.



RENÉ RUBIOLO, EL PRIMER ENCARGADO

El 1° de abril de 1973, René Rubiolo comenzó a trabajar en la Cooperativa Guillermo Lehmann, unos pocos días antes de que se inaugurara la sucursal en Sarmiento. Rubiolo era dueño de una pequeña veterinaria donde anexaba la venta de semillas. Por ese entonces, los productores de Sarmiento y la zona trabajaban con la Sucursal de Felicia (inaugurada en 1961), de la mano del Martillero Público José Apóstolo y de don Silvio Minetti, quien era el director zonal de la Cooperativa.

"En esa época había que hacer de todo. Llevábamos las cuentas contables, las cuentas corrientes, descargábamos camiones y luego los cargábamos. Yo estaba sólo como referente en la Sucursal Sarmiento cuando todo comenzó", recordó René.

Con el paso del tiempo, los productores de la zona conformaron la instalación de la feria, donde la Lehmann fue interviniendo paulatinamente hasta que el 23 de agosto de 1986 la Cooperativa se hizo cargo de las instalaciones. “Cuando sucedió esto, vino Rogelio König desde Pilar para recorrer la hacienda junto con mi padre Delio y visitar productores de la zona", destacó Rubiolo, que después de dos años de trabajos en la Sucursal, se incorporó definitivamente al equipo de Hacienda.



MÁS DE 45 AÑOS JUNTO A LA COOPERATIVA

En total, Rubiolo tuvo 46 años y medio de dedicación absoluta a la Cooperativa y así lo reconoció: "le dediqué una vida a la empresa. Trabajar en la Lehmann era como ponerse una camiseta de fútbol, donde tenías que salir a defenderla. Siempre tuvimos perfil muy bajo, con mucha humildad, sosteniendo el nivel que caracteriza a la Cooperativa". Y agregó, entre risas: "siempre que me invitaban a algún lugar miraba primero el calendario de remates de la Cooperativa".

Por supuesto que destacó el apoyo de la familia durante tantos años, representando un pilar fundamental para poder realizar semejante trayectoria. “Mi familia siempre estuvo presente. Me he perdido muchos actos escolares de mis hijos, producto de la gran demanda laboral que teníamos. Hoy voy a los actos de mis nietos, a modo de compensación. pero no me arrepiento de ese compromiso que tuvimos, siempre trabajando con sinceridad, a toda hora".

René Rubiolo se retiró de la Lehmann en octubre de 2019 y todavía tiene muy presente a la Cooperativa. En ese sentido, comentó entre risas: "hay noches en las que todavía sueño que estoy apartando hacienda”. Y concluyó: “hoy es difícil que alguien le dedique tantos años a una empresa, como me ha pasado. Fue mucho tiempo y casi no nos dimos cuenta. Hubo meses que hacíamos 10 mil kilómetros por mes, viajando, visitando productores. Es una vida entera dentro de la Cooperativa Guillermo Lehmann”.