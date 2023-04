La referencia de Mazzacane para la carrera en Rafaela

En medio del revuelo por la confirmación del calendario de la máxima del automovilismo nacional, y de la ausencia de Paraná en este 2023, Hugo Mazzacane se refirió a su deseo de contar con el trazado rafaelino como ocurre tradicionalmente. A diferencia de lo que acontece con la plaza entrerriana, la infraestructura del «Templo de la Velocidad» no sería un inconveniente a la hora de tenerlo en cuenta o no en la temporada.

No obstante, el dirigente estuvo un tanto enigmático en declaraciones a Campeones durante el fin de semana. Concretamente el presidente de la ACTC declaró: «Está casi delineado. Una de las carreras que me parece que falta es Rafaela, que habría que mirarla bien.» Sin embargo, no especificó las obras o tareas de mantenimiento que estén faltando en el trazado de nuestra ciudad para llevar al TC, aunque ese tema ya fue aclarado por la dirigencia de la entidad rafaelina hace ya algunos meses en declaraciones a este diario, puntualizando que están trabajando en tal sentido.

"Es sólo un mensaje", acotó Mazzacane al prestigioso medio del deporte motor, sin brindar mayores precisiones. No obstante, aunque resta que aparezca oficialmente publicada por la ACTO la fecha, se tiene desde hace un buen tiempo la información que Rafaela volverá a tener la carrera de los Millones como en los años anteriores.



LA NO PRESENCIA EN PARANÁ

«Nosotros le hemos hecho llegar una carpeta con las obras que se tenían que hacer en Paraná después de la carrera del año pasado. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta«, sentenció Mazzacane.

El Club de Volantes Entrerrianos, por su parte, emitió un comunicado mencionando en uno de sus párrafos que "ante la recepción de una carpeta remitida por la ACTC, indicativa de obras que se exigen ejecutar en las instalaciones del autódromo Ciudad de Paraná, nuestra institución en el mes de octubre de 2022, dirigió una nota al Sr. Gobernador de la Provincia (Gustavo Bordet) solicitando audiencia con el objeto de imponerlo de dichas exigencias y solicitar el acompañamiento del gobierno para emprenderlas, considerando además, que el autódromo está emplazado en un inmueble propiedad del Estado Provincial, por lo que toda mejora implica un beneficio para el patrimonio provincial.

"Hasta la fecha no hemos tenido acuse de recibo de dicha nota ni convocatoria para ilustrar sobre ello. Entendemos que el encontrarnos en la coyuntura de un año electoral y, quizás, el enfoque en atender otros requerimientos de sectores vulnerables, son las razones que han dilatado esa audiencia, con las derivaciones que ello trae aparejado para acometer esas obras".