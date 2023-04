Tenis: eliminaciones en Montecarlo

BUENOS AIRES, 13 (NA) - Los tenistas Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo perdieron ayer sus respectivos partidos por la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Montecarlo y ya no quedan argentinos en el cuadro de singles de la competencia.

El primero en salir a la cancha fue Schwartzman, quien iba en busca de revertir la imagen que viene dejando hace varios meses, con varias complicaciones para encadenar dos victorias consecutivas. Pero poco pudo hacer ante el italiano Jannik Sinner, que lo vencía por 6-0 y 3-1 en solo 38 minutos de encuentro cuando debió abandonar por fuertes dolores en su hombro izquierdo.

De esta manera, el Peque caerá once posiciones en el ranking, hasta la 48° ubicación, ya que no pudo defender los cuartos de final alcanzados el año pasado en este torneo. Su récord durante 2023 es de solo tres triunfos y diez derrotas (además perdió en su debut en el Challenger de Phoenix). En octavos de final, Sinner (que con solo 21 años ya ocupa la octava posición en el ranking) se medirá contra el polaco Hubert Hurkacz.

Luego fue el turno de Cerúndolo, que no la tenía nada fácil contra Matteo Berrettini, un jugador que supo llegar a la sexta ubicación en el ranking pese a que actualmente es el número 22 en el ranking. El partido comenzó con un dominio absoluto de Berrettini, finalista de Wimbledon 2021, que se puso rápidamente 5-0 en ventaja al aprovechar varios errores no forzados de Cerúndolo.

Pero el argentino reaccionó a tiempo, encadenó siete games consecutivos y se llevó un primer set de locos que terminó 7-5 a su favor. En el segundo parcial el asunto fue mucho más parejo en todo momento y se debió resolver en un tie-break, donde el italiano aprovechó su experiencia y se impuso 7-1.

Ya en el tercer set se vio la mejor versión de Berrettini, que salió muy confiado y consiguió un quiebre clave en el quinto game ante un Cerúndolo muy cansado. De esta manera, mantuvo sus servicios gracias a la potencia de su saque y su derecha y se llevó el partido tras más de dos horas y media con un resultado final de 5-7, 7-6(1) y 6-4.

En los octavos de final, que se llevarán a cabo durante el jueves, Berrettini irá ante el danés Holger Rune, una de las grandes promesas del tenis que con solo 19 años ya se quedó con un torneo de Masters 1000 y que ocupa el noveno lugar en el ranking ATP.



SEGUNDO TRIUNFO DE LAS CHICAS

El seleccionado femenino de tenis de Argentina se impuso ayer sobre Bolivia en el Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup de tenis, por los triunfos de María Capurro Taborda y Julia Rieraen los partidos jugados en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, que será sede hasta el sábado próximo, para sumar su segundo triunfo consecutivo tras la victoria del martes ante Guatemala.

En el primer turno la porteña Martina Capurro Taborda (375) venció a la boliviana Catalina Udaeta (sin ranking) por 6-4 y 6-0, al cabo de 1 hora y 17 minutos de contienda. A continuación la pergaminense Julia Riera (252) derrotó con facilidad a la boliviana Noelia Zeballos por 6-2 y 6-1, luego de 1 hora y 22 minutos de juego para poner la serie 2 a 0 y darle la victoria a Argentina.

Argentina asumió el torneo sin las principales raquetas del país, Nadia Podoroska, 104 en el ranking mundial de la WTA, Lourdes Carlé (162), ambas lesionadas, y Paula Ormaechea (175), quien ni siquiera fue contactada por la tucumana Mercedes Paz.