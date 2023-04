Nicolás Blanco se presenta el viernes en Estudiantes

Este viernes 14 de abril, a partir de las 22 hs en el Club Estudiantes de Rafaela (Rosario y Balcarce), nuestra ciudad tendrá su gran noche de boxeo con un festival organizado por la Escuela de Boxeo Los Angeles Blanco. Será una velada profesional donde la pelea de fondo la animarán el invicto local, Nicolás "Nicolino" Blanco que viene en ascenso con 7 peleas ganadas y ninguna derrota, y el experimentado Fernando "Trapo" Cancino (12-12-1), de Las Breñas, Chaco, que ya posee 25 peleas como profesional. Previo a la gran pelea de la noche, por la categoría super ligero, habrá 9 combates amateurs con gran presencia rafaelina.

Para conseguir las entradas anticipadas, los interesados pueden contactarse por WhatsApp al 3492-68-4687. También se pueden adquirir en: Marini 393 esquina Edison / Carrero Podio 1069 / José Buffa 1473.

Cabe mencionar que el pugilista rafaelino anunció el mes pasado en sus redes sociales la firma de un contrato con Chino Maidana Promotions.



LA PROGRAMACION

Combates amateurs: Lucas Sotelo (Los Angeles Blanco) vs Rodrigo Andrada (Tostado); Joel Blanco (Los Angeles Blanco) vs Pablo Muñoz (Aldao); Stéfano Rosiani (MosquiBox) vs Tiago Chavez (Tostado); Franco Holzzer (Chiquino) vs Benjamin Arriondo (Santa Fe - UPPER); Nicolás Morlachi (Los Angeles Blanco) vs Jorge Osorio (Rafaela); Yoana Rodriguez (Club San Gabriel) vs Giuliana Niello (Santa Fe - UPPER); Micaela Rodriguez (Espósito) vs Claribel Rigo (Tostado); Joel Quintana (Espósito) vs David Arias (Santa Fe - Lemos) y Maira Sánchez (Los Angeles Blanco) vs Joana Angelini (Santa Fe - UPPER).

Pelea profesional: Nicolás "Nicolino" Blanco (Los Angeles Blanco - Rafaela) vs. Fernando "Trapo" Cancino (Las Breñas, Chaco).