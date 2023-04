Rebotó el dólar blue y cotizó a 397 pesos

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El dólar blue volvió a subir hasta su anterior récord nominal de $397 en la punta vendedora, mientras en algunas provincias superó los $400, en una jornada en la que entraron las primeras divisas por la operación del dólar agro.

La moneda marginal se ofreció a $393 para la compra y $397 para la venta, el nivel récord que había alcanzado el 29 de marzo pasado.

Tras este rebote la brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio mayorista se ubicó en el 85,3%.

La disparada del blue se produce tras la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de cambiar la operatoria del dólar contado con liquidación e impuso nuevos plazos de parking para la concertación de operaciones con bonos que se utilizan para dolarizar carteras en la plaza del financiero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la rueda con compras netas por solo US$ 2 millones, una cifra menor si se tiene en cuenta que en el mes lleva acumulado un saldo negativo de alrededor de US$ 414 millones.

Las compras tuvieron lugar en una rueda en la que se registraron las primeras operaciones con el dólar soja con ingresos por US$ 85,559 millones aproximadamente.

En algunas provincias el blue superó los $400 como en los casos de Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde cotizó a $403, en tanto que más abajo se ubicaron Santa Fe, Salta, Córdoba y Buenos Aires, donde operó a $401.

En el resto de las provincias la cotización de la divisa paralela se ubicó entre los $399 y los $397.



MÁS PRÉSTAMOS

El Ministerio de Economía amplió a $800.000 millones el programa de financiamiento "Crédito Argentino" (CreAr), para otorgar más préstamos con tasas bonificadas y garantías a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas industriales.

Ese programa se puso en marcha a fines de octubre del año pasado con un presupuesto inicial de 500.000 millones de pesos, que se amplió ahora a $800.000 millones, con inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo y bonificación de tasas y garantías del Fondo Argentino de Garantías.

"Ampliamos Crédito Argentino porque las empresas siguen proyectando crecimiento y demandan más créditos para invertir. Por eso, a partir de hoy el programa CreAr cuenta con $800.000 millones para seguir impulsando la inversión de las PyMEs en todo el país", sostuvo el ministro Sergio Massa, titular del Palacio de Hacienda.

El anuncio incluye el lanzamiento de las nuevas líneas CreAr BICE para el Cambio Estructural, destinadas a medianas y grandes empresas; CreAr Capital de Trabajo para Exportadores y PyMEs que realicen exportaciones; CreAr Naval junto con el BICE y el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y CreAr Inversión para Microempresas Productivas.