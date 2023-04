El programa de semifinales

El certamen de Copa Departamento Castellanos, que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol, ingresa en su etapa de definiciones y en la noche de ayer se confirmó que el domingo 30 de abril se disputarán las semifinales. Aún restan saber los horarios de los encuentros.

En el estadio Germán Soltermam, Ben Hur se medirá con Sportivo Norte; mientras que la otra semi la disputarán en cancha de Independiente de Ataliva, el Deportivo Libertad y Peñarol.

Las semis de categoría 2011 aún no tienen fecha definida: Ben Hur vs Atlético y Unión vs 9 de Julio.