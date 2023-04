Boca, con el debut del DT Almirón, juega el clásico con San Lorenzo

Boca Juniors, con el debut de Jorge Almirón como director técnico, visita este miércoles a San Lorenzo en un clásico que históricamente le es desfavorable y es el partido saliente que propone la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol que lidera River Plate.

El encuentro se jugará desde las 17.30 en el estadio Pedro Bidegain, de San Lorenzo, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la señal ESPN Premium.

El Xeneize tiene apenas 14 puntos en el torneo, está muy lejos de River (24) y la floja campaña terminó con el ciclo de Hugo Ibarra como DT, quien fue reemplazado en forma interina por Mariano Herrón en el triunfo sobre Barracas Central (3-0) y la derrota ante Colón (2-1). Herrón también dirigió al equipo en el estreno en la Copa Libertadores de América, en el empate sin goles en Venezuela ante el modesto Monagas por el Grupo F que completan Colo Colo, de Chile, y Deportivo Pereira, de Colombia.

Almirón asumió la conducción de Boca en un contexto desfavorable porque tendrá un seguidilla de partidos importantes que le impedirán trabajar en el día a día que es su fuerte, de hecho dirigirá al equipo ante San Lorenzo con apenas un par de prácticas.



OTROS PARTIDOS. 19hs Belgrano vs Huracán, 19.30hs Racing vs Newell's, 21.30hs Rosario Central vs Independiente, 21.30hs Estudiantes vs Atlético Tucumán.



Las posibles formaciones:



San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Carlos Sánchez, Rafael Pérez; Agustín Giay, Jalil Elías, Nahuel Barrios, Malcom Braida; Andrés Vombergar, Adam Bareiro e Iván Leguizamón. DT: Ruben Darío Insúa.

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Bruno Valdez, Agustín Sández; Pol Fernández, Alan Varela; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.



Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Facundo Tello. VAR: Hernán Mastrangelo.

Hora de inicio: 17.30. TV: ESPN Premium.