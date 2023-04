“Esta es una selección de ilusiones, de sueños”

El Seleccionado Argentino Sub 20 del ascenso llegó a Rafaela para medirse en un amistoso con el selectivo de Atlético. El encuentro tuvo lugar en la noche de ayer en el estadio Monumental, el cual contó con un marco de público extraordinario.

Fue una jornada inolvidable, con la presentación de las promesas del fútbol de nuestro país en la ciudad. Y con Alex Luna (la 10 y capitán) y Gino Albertengo (9) siendo parte del seleccionado.

El presidente de la ‘Crema’, Silvio Fontanini, contó: “Es un día de fiesta para Rafaela, recibir a un seleccionado nacional no es cuestión de todos los días. Debemos agradecer a AFA, nuestra casa madre, al Sr. Gugnali que esto lo empezamos a charlar en la fiesta del deporte en Santa Fe, nos dijo los jugadores que estaba mirando de nuestro plantel y fue avanzando todo para llegar a esto”.



Por su parte, el DT del Sub 20 argentino del Ascenso, Claudio Gugnali, no escatimó en elogios y declaró: “Cuando trabajaba en Unión de Santa Fe observaba el impulso de Rafaela, lo que son los rafaelinos, para mí es un placer estar acá”. Y agrego: “Esta selección es una selección de ilusión, de sueños”.

“En el ascenso hay muy buenos jugadores que merecen esa oportunidad de conocer el predio de AFA, que para mí, que tuve la suerte de conocer mucho, el mejor lugar del mundo; la pertenencia que hay en el lugar, los que trabajan, los que se ponen la camiseta lo hacen único”.

A su momento, José Luis Coutinho, dirigente a cargo de la delegación argentina en nuestra ciudad, expresó: "La Selección es prioridad siempre. Se trata de un avance para el jugador y un orgullo para los clubes, porque tienen la oportunidad de que sus chicos estén representando el escudo más importante de todos. Todas las Selecciones son prioridad para el Presidente de la Casa. Se nos da un impulso grande para seguir trabajando en el proyecto".



A continuación, más de la conferencia del DT Gugnali:



-¿Cómo surge la Selección Sub 20 del ascenso?



-Fue una inquietud del presidente “Chiqui” Tapia. Siempre pregunta si vamos bien y la respuesta es que sí. Vamos por buen camino. Siempre está pendiente Tapia de las distintas selecciones nucleadas por AFA, y la del ascenso tiene un valor especial. Uno que trabajó en el ascenso, conozco y sé que todo cuesta el doble. Pero veo un gran progreso en las instituciones del ascenso, bienestar a los chicos, estructuras, campo de juego, material deportivo. Todo se ve reflejado en el tiempo.



-Quizás sea muy prematuro hablar de resultados, ¿Qué análisis van haciendo del proyecto del seleccionado del ascenso?.



-El proyecto está bien encaminado, hay que crecer muchísimo y para eso necesitamos de todos. El proyecto tiene un piso pero no tiene techo. El objetivo no es armar lo mejor, los clubes en nosotros deben ver a un amigo. La prioridad es el club, después si puede trabaja con esto que seguramente le será beneficioso.

Teníamos cosas pendientes que era llegar al interior. Lo hicimos. Tuvimos la primera convocatoria del Interior, se irá repitiendo porque la idea es que las ocho regiones del fútbol argentino estén representadas en esta Selección del Ascenso, seguiremos creciendo. Estamos siguiendo a todos los jugadores del interior, hay muchísimo material. Recibimos información de colegas, en todos lados gente amiga que nos recomienda. Estamos para ampliar nuestros conocimientos y apoyarnos en todos los que trabajan en el ascenso. Alimentar esa ilusión que es esta selección.