Entrevistan a candidatos para cargos en la Justicia penal

Con las entrevistas a los candidatos propuestos por el gobernador, Omar Perotti, el proceso de selección para renovar las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPA) y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) de Santa Fe darán hoy en la Legislatura santafesina un paso clave en la antesala de la Asamblea Legislativa convocada para este jueves a partir de las 13 horas. La Comisión de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini e integra entre otros el senador Alcides Calvo será la encargada de efectuar las entrevistas a los 12 postulantes, una instancia que puede ser decisiva.

Si bien hasta el lunes había plazo para la presentación de impugnaciones, finalmente no hubo planteos que cuestionen a uno o más de los pliegos remitidos por Perotti a partir de los concursos efectuados por el Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que se renuevan los cargos de fiscal general, auditor general de gestión y fiscales regionales de las cinco Circunscripciones Judiciales del Ministerio Público de la Acusación. También fueron enviados los pliegos del candidato a defensor provincial y defensores regionales de cuatro de las cinco circunscripciones judiciales del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

En una ronda de consultas a legisladores provinciales -19 senadores y 50 diputados participarán de la Asamblea y votarán por la afirmativa o por la negativa los 12 pliegos enviados por el Gobernador-, admitieron que "hay ruido con tres de los postulantes". En esa lista incluyeron a Estrella Moreno Robinson, quien es candidata a presidir el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal -actualmente está a cargo de la Defensoría Regional N° 5 con sede en Rafaela-, y a Orlando Toniolo, propuesto como fiscal Regional de la Circunscripción Judicial N°5 de Rafaela para reemplazar a Diego Vigo -quien tras presentar la semana pasada el informe de gestión 2022 solicitó licencia hasta el fin de su mandato, que opera el 20 de abril próximo-. También está Gonzalo Armas, candidato a defensor Regional en Rosario. "No fueron buenas las entrevistas en el final del concurso", argumentó uno de los legisladores consultados ante la repregunta sobre el "ruido".

De todos modos, señalaron que todo dependerá de la calidad de las entrevistas que se llevarán a cabo esta tarde en la Legislatura. "Es la última oportunidad para todos", agregaron. Desde Diputados ratificaron que la Asamblea se reunirá mañana, pero si aparece un imprevisto se trasladará al jueves 20 -será la última chance- y luego si aún no se votara todos los pliegos quedarán aprobados de forma ficta.

Entre los pliegos enviados por Perotti para tratar en la Asamblea figuran María Cecilia Vranicich para el cargo de fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe; Jorge Nessier como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 1; María Eugenia Iribarren, fiscal regional del MPA, con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 2 de Rosario; Matías Merlo, fiscal regional del MPA, con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 3 de Venado Tuerto; Rubén Martínez, fiscal regional del MPA con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 4 de Reconquista; Orlando Toniolo, fiscal regional del MPA, con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 5 de Rafaela. También el de Estrella Moreno Robinson como defensora provincial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y el de Carlos María Flores Zanella como defensor regional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 5 de Rafaela.