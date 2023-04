La Federación Agraria se mostró muy pesimista tras reunirse con el Gobierno

La Federación Agraria Argentina (FAA) se mostró pesimista a la posibilidad de obtener respuestas a sus reclamos luego de mantener una reunión con el Gobierno nacional. "Respuestas concretas sabíamos que no nos íbamos a llevar, pero también sentimos la sensación de que las respuestas no van a ser a la medida de las necesidades", señaló el titular de la entidad, Carlos Achetoni, luego de reunirse con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en la sede de la cartera.

"El secretario es consciente que la situación es muy adversa", reconoció Achetoni y se consoló diciendo que "pueden que lleguen al estudio las propuestas que trajimos", pero afirmó que "no serán las necesarias".

Sobre la convocatoria al Congreso Nacional dentro de la jornada de protesta que planteó la representación rural, el dirigente rural sostuvo que la intención es "instalar con los distintas fuerzas la situación que estamos atravesando y la necesidad de un salvataje".

Achetoni afirmó: "Hay que ir construyendo herramientas que no nos hagan pedir otro salvataje para que cuando haya una inclemencia climática o una situación adversa ya tengamos las herramientas, como por ejemplo un seguro multirriesgo, y una desafectación impositiva que nos permita tener rentabilidad y no esta estrangulación que nos han hecho durante años".

La agenda de Achetoni será intensa: por la mañana tenía prevista reuniones con representantes de la Coalición Cívica y del Interbloque Federal.

Por la tarde, habrá encuentros con Javier Milei, legisladores del PRO y de la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y Evolución Federal, para cerrar a las 18 con representantes del Frente de Todos. (NA)