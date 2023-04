Brasil desplazó a Argentina como primer exportador mundial de harina de soja

Brasil desplazó a la Argentina como el máximo exportador mundial de harina de soja por primera vez en la historia sin computar aún los efectos de la sequía, según un informe privado. Asimismo, Brasil superó en volumen de molienda de soja a la Argentina por primera vez en 26 años.

Los datos corresponden al "Monitor Agroindustrial" que publica periódicamente la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), que en esta oportunidad difundió el trabajo bajo el título "La década perdida".

Pese a este panorama, CIARA es una de las principales entidades que respalda al Gobierno en la implementación de los programas de tipo de cambios diferenciales que lanzó el Ministerio de Economía para asegurar el ingreso de dólares.

El informe sostuvo que "el procesamiento de la soja en la Argentina cerró 2022 con una baja de 10%".

"Sin considerar el complejo panorama que se espera para el poroto (por su mala calidad por la sequía) en la inminente campaña 2022/23 los datos del crush (molienda) del año pasado profundizan la tendencia bajista de Argentina en la molienda del Mercosur", señaló el monitor. En este contexto, añadió que "en 2022 la participación argentina en la industrialización del bloque económico fue la segunda más baja desde 1988".

El informe señaló que la molienda de soja en el primer trimestre de 2023 es el segundo peor registro de la década con 3.439 millones de toneladas, sólo por encima del mismo período de 2013 cuando habían sido 2.921 toneladas.

A su vez, sostuvo que en esta década la capacidad de molienda de Brasil "casi iguala" a la de Argentina al estar en 202.337 toneladas día anuales y 204.671 toneladas día anuales, respectivamente.

"La caída en la producción de soja por efecto de la sequía tendrá consecuencias directas sobre el volumen de procesamiento y habrá una fuerte baja en la producción de aceite y harina de soja", señaló el informe. Añadió que "el impacto recaerá sobre las exportaciones, provocando una de las mayores caídas en la participación de nuestro comercio mundial volviendo a niveles que teníamos en 1998".

En el caso del girasol el documento observa un panorama más alentador, dado que se estima que las exportaciones de aceite podrían superar el millón de toneladas que es un 165% con respecto a comienzos de la década.

Entre los efectos negativos de la sequía ya comienza a notarse el impacto sobre el movimiento de camiones. La cantidad de vehículos ingresados a los puertos con soja fue de 11.420, el menor registro de los últimos cuatro años.

Respecto del maíz, el volumen ingresado a los puertos en marzo fue de un millón de toneladas, muy por debajo de los 2,5 millones del mismo mes del año pasado y una cuarta parte de los 4 millones que entraron en marzo de 2020.



MENOR PRODUCCIÓN

EN SOJA Y MAÍZ

La producción de soja y maíz en Argentina será menor de lo que se pensaba debido al impacto de la sequía, informó el Gobierno de Estados Unidos. La cosecha argentina de soja se prevé en 27 millones de toneladas y la de maíz en 37 millones, según el informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial.

Hace un mes, el USDA preveía una producción argentina de soja 33 millones de toneladas y de maíz de 40 millones.

Como lo estimaba el mercado, aunque con una magnitud mayor a la augurada por los operadores, el USDA recortó su previsión sobre la cosecha argentina de soja.

Acerca de las exportaciones, mantuvo en 3,40 millones de toneladas las de poroto y redujo de 24,90 a 22,40 millones las de harina y de 4,75 a 4,10 millones las de aceite.

El USDA estimó la producción de soja de Brasil en 154 millones de toneladas, por encima de los 153 millones de marzo.

Las exportaciones de poroto de soja fueron proyectadas sin cambios, en 92,70 millones de toneladas. El organismo sí elevó de 21,10 a 21,40 millones de toneladas las ventas de harina y de 2,35 a 2,40 millones las de aceite de soja.

En este contexto, los futuros de granos se negociaban en el Mercado de Chicago con resultados mixtos: la soja ascendía 0,67% para ubicarse en US$ 550,15 la tonelada en los contratos de mayo. En tanto, el maíz descendía 0,07% y se comercializaba a US$ 257,27, mientras el trigo bajaba 0,73% y se transaba a US$ 247,47 en los de mayo. (NA)