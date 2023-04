"La moratoria no contradice las recomendaciones del FMI"

La Directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aseguró que la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional “permite solucionar los trayectos laborales no formalizados”, garantizando a 800.000 personas el acceso a una jubilación. Desde el organismo informaron que, durante el primer día de atención, iniciaron el trámite para 2.290 solicitantes (ver nota principal).



En un encuentro con la prensa, Raverta aseguró que el sistema jubilatorio estuvo en riesgo porque “los diputados de la oposición no dieron el quórum necesario por 2 meses” debido a que “tienen un modelo de seguridad social distinto” al de su gestión.

“La prioridad hoy está en el bolsillo de los jubilados. Cuando la fórmula de movilidad -atada 50% a la recaudación y 50% al RIPTE (remuneración promedio)- no nos deja conformes, hacemos refuerzos de ingresos. Para adelante el problema se resuelve con trabajo genuino y formal. Para atrás con moratorias”.

En ese sentido, sostuvo que el plan de pagos “tiene el espíritu de las moratorias anteriores, pero mejoradas", en relación con las iniciativas llevadas a cabo en 2004 y 2014.

Raverta precisó que más allá de las restricciones marcadas en la última resolución "el número de 800.000 (personas que podrían acceder a la jubilación) se mantiene", y subrayó que la ley "no se contradice" con las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La semana pasada, ANSeS y AFIP dieron a conocer la segmentación socio-económica a través de la cual se evaluará si los solicitantes pueden acceder al plan. Quienes excedan los niveles de ingresos mensuales o de patrimonio determinados sólo podrán cancelar la deuda en un pago.