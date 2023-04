"Tratamos de defender los derechos de los ciudadanos", dijo el diputado italiano Tirelli

En la Sociedad Italiana de Rafaela, a las 11:30, dio comienzo ayer una conferencia de prensa que brindó el actual diputado por la repartición sudamericana Franco Tirelli, quien radicado en Rosario, se encuentra abocado a colaborar con la comunidad italiana tanto en la parte política como llevando adelante proyectos donde Italia pueda aportar recursos económicos y tecnológicos en beneficio de los inmigrantes italianos y de sus descendientes residentes en Argentina. Estuvo acompañado por el presidente de la Sociedad Italiana de Rafaela Manlio Martinoli, y hasta hoy mantendrá una agenda apretada en reuniones con el intendente Castellano y su equipo, el Centro Comercial y demás asociaciones italianas locales y de la región.

“Agradezco la invitación, es mi primera salida en este cargo, y estoy dispuesto a responder las preguntas que quieran hacer", expresó a los periodistas presentes. Comentó que "a Rafaela he venido en otras oportunidades como Presidente del Intercomités de Argentina" y que con la Sociedad Italiana tiene mucha relación. Así también, con toda la colectividad de la Subcomisión con la que siempre está interactuando por lo general por whatsApp ante cualquier consulta que le hacen. "Nosotros con el grupo de wp estamos interconectados con todas las instituciones, así que conozco bastante lo que sucede en esta zona", afirmó Tirelli.

Al ser consultado sobre la actividad en Rafaela y la región contestó: "Nosotros, como partido político independiente de Sudamérica MAIE, estamos siempre tratando cualquier problema de defender los derechos de los ciudadanos. Somos el único partido en este momento en el Parlamento y estamos atentos a cualquier beneficio o problemática que pueda surgir o perjudicar a los habitantes en el exterior. A fin de año hicimos un enmendamiento para agregar en el presupuesto la toma de 520 empleados más para las relaciones exteriores. Menciono esto porque nosotros en campaña hicimos hincapié muy fuertemente en la problemática que tenemos con los servicios consulares en Sudamérica y sobre todo en Argentina, y ni hablar en Rosario. La falta de empleados es muy grande y la queja de la gente por los servicios es mucha. Desde el primer momento que llegué a Roma lo primero que hice es ir al Ministerio a golpear la puerta y hacer entender cual era la problemática que estaba pasando en los servicios consulares que es la falta de empleados para poder gestionar los temas de ciudadanía, turnos y pasaportes. Tuve varias reuniones, sobre todo con el jefe de personal mundial del Ministerio y se le hizo una propuesta en especial para Rosario. En este momento es el peor Consulado en relación a la cantidad de ciudadanos italianos y de empleados. Hay 60.000 ciudadanos italianos en toda la circunscripción con 10 empleados, o sea un empleado cada 10.000 ciudadanos italianos. El Ministerio lo entendió, sabía de la prioridad de Rosario. Se le hizo una propuesta para que pueda venir una comitiva de empleados del Ministerio en forma provisional por seis meses a un año y se respondió que era posible. Con el ingreso en marzo de los 520 empleados harán un curso hasta junio, y posiblemente después de ese mes tengamos alguna noticia favorable de la oficina de ciudadanía para poder adelantar todas las carpetas atrasadas, y no digo estar al día, pero por lo menos tener un atraso de un año como están teniendo otros consulados con menos cantidad de ciudadanos italianos o menos cantidad de empleados", explicó el diputado.

"Primordialmente nosotros estamos trabajando, como dijimos en campaña , en lograr mejorar el servicio consular. Estuvimos en el Ministerio, y es posible que tengamos buenas noticias pero hasta tanto no tengamos la confirmación no las vamos a dar. En estos cuatro meses que estuve, además de estar en el Parlamento, estuve en ASOCÁMARAS, que es la oficina pública que se encarga de todas las cámaras de comercio italiano en el exterior ya que también es importante la parte comercial, no solo la de los servicios consulares. Hace tres años que no está llegando desde Italia ninguna comisión comercial. Estuvimos reunidos con la provincia de Cúneo que es del Piamonte; ellos quieren venir a la Argentina, sobre todo a Santa Fe ya que hay muchas ciudades y pueblos que están hermanados con esa región. Cúneo tiene hermanamiento con Santa Fe, sé que Rafaela también tiene hermanamiento con otras ciudades como Fossano, y Rosario tiene hermanamiento con Alessandria que está dentro de la provincia de Cúneo. O sea, nos pusimos en contacto con la Cámara de Comercio de Cúneo y con la Cámara de Comercio de Rosario para coordinar la logística para que esa misión comercial venga a Rosario, a Santa Fe y a Rafaela. La idea es hacer una misión comercial, institucional y cultural, porque también a ellos les interesa juntarse con la familia piamontesa de acá y con la Federación Piamontesa. Y en la parte cultural, sobre todo universitaria, estuve en la sede de Sociedad Dante Alighieri de Roma. Dialogamos sobre proyectos, y uno de ellos es hacer un curso de aggiornamento para los profesores italianos que están aquí en Argentina. También estuve en un instituto de Bérgamo para ver la posibilidad de firmar un acuerdo que posibilite el intercambio de ciudadanos argentinos que tengan ciudadanía italiana y sepan hablar italiano. La idea es que puedan ir a ese instituto superior de enseñanza a aprender la parte de marketing, medio ambiente, tecnología y está también la posibilidad de traer alumnos del mismo a hacer pasantías en empresas italianas que están radicadas en la zona", comentó.

En su rol como diputado, Tirelli interactúa constantemente con toda la colectividad italiana, con todos los presidentes y secretarios de las instituciones respondiendo consultas tanto por wp como por las redes sociales.

"Por eso vengo a Rafaela, y voy a seguir saliendo a todos lados, para estar con la comunidad, escuchar, acompañarlos en los proyectos en los que pueda ayudar, y cuando se quieran comunicar conmigo ante algún problema, estoy a disposición", concluyó.