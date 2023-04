Dengue, el tema central de la nueva reunión del Consejo Federal de Salud

El secretario de Salud, Jorge Prieto, participó este lunes, en representación de la provincia, de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) la que fue presidida por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Durante dicha jornada se desarrolló una agenda de trabajo durante la cual el tema central fue el brote de dengue ante la evidencia del incremento en el número de personas que contraen la virosis y que es cada vez con mayor impacto.

Cabe destacar que en nuestro país, se registra en la semana epidemiológica 13 un acumulado de 28.235 casos de dengue, donde más de 27.700 casos son autóctonos. Las provincias de mayor impacto y más importantes por el número de casos registrados a la fecha, comprende el corredor que abarca Chaco, Corrientes, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Córdoba. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), el brote comenzó más tempranamente por las movilizaciones de viajeros luego de las fiestas con un incremento en el mes de enero del 2023.

Por otra parte, también se consideró a los países vecinos que tienen brotes donde Paraguay superó casi 100.000 casos de chikungunya, Brasil y Bolivia también cuentan con 2.000 y 651 casos de ZIKA, a quienes se les está realizando una importante vigilancia epidemiológica.

Al respecto, el secretario de Salud santafesino, Jorge Prieto recordó que “en nuestra provincia este brote inició a mediados de febrero y ya alcanza los 100 casos cada 100.000 habitantes ocupando al momento el 4to lugar en números de casos. La mayoría se trata del serotipo DEN1, con un impacto etario en población adulta”, detalló. “En cuanto a Chikungunya en Argentina al momento se registraron 657 casos. Acá hay que remarcar la importancia de la prevención, que debe ser todo el año y con mucho trabajo territorial articulado con los gobiernos locales, el control y contención, cómo las etapas estratégicas a implementar para lo cual debemos tener presente las etapas y ciclos de la ovipostura y ciclo acuático. Estás fases son etapas fundamentales junto a el combate o avatar de la hembra mosquito adulta que puede colocar de 100 a 400 huevos y quitar la posibilidad de estos reservorios”, continuó.

Asimismo, el secretario de Salud advirtió la “importancia que tiene el control entomológico, en la prevención o brotes a futuro, cada huevo infectado que nace transmite la enfermedad por eso es más que importante eliminar los criaderos cómo fase de la contención y se debe comunicar los signos y síntomas de alarmas, para una consulta temprana”. “Cuando hay circulación viral, cómo tenemos en 18 localidades de la provincia , si hay clínica compatible y un laboratorio que indica parámetros compatibles, el caso se confirma como dengue con nexo epidemiológico, sin antecedentes de viajes”, remarcó.



REUNIÓN CON

MUNICIPIOS Y COMUNAS

Mientras tanto, la provincia, a través del Ministerio de Salud, convocó a presidentes comunales e intendentes a una nueva reunión virtual, en virtud del escenario epidemiológico actual por dengue y para proseguir con el trabajo conjunto y coordinado con los gobiernos locales. Concluida la misma, la ministra de Salud, Sonia Martorano, explicó que “se trató de la segunda reunión con intendentes y presidentes comunales de toda la provincia de Santa Fe, inicialmente para brindar un informe pormenorizado de la situación actual, en detalle, mediante un mapa interactivo y la georreferenciación de los casos”. “Mediante mapas interactivos les mostramos la ubicación de los contagios, cómo vienen escalando en su aumento, porque estamos en un momento de alerta; y necesitamos especialmente que comunas y municipios colaboren en todo el trabajo de prevención, contención y mitigación”, continúo la ministra. Posteriormente, explicó que “el trabajo con los gobiernos locales es fundamental para realizar operativos conjuntos, prevención, descacharrado, y bloqueo de casos y trabajo domiciliario”, entre otras acciones territoriales, “para los que necesitamos un gran compromiso y una fuerte sinergia en el escenario actual”, agregó.

En otro orden, Sonia Martorano recordó que la producción pública de repelentes de distribución gratuita de que fabrica el LIF (Laboratorio Provincial Farmacéutico), es relativamente reciente, comenzó en 2020 y “hoy triplicó la producción de años antes, realizando hasta el momento 40.000 frascos”. “La producción está aumentando y la distribución se hace conforme a lo determina Zoonosis de la provincia, en donde ante la alta demanda se prioriza a personas embarazadas, positivas con dengue, personas que realizan prevención, asistencia y bloqueo; personas expuestas directamente. Porque lo esencial es que los mosquitos no piquen a unos y otros, llevando el virus de persona a persona”, detalló Martorano. “Es decir, que sin mosquitos no hay dengue, como siempre se señaló. La enfermedad no se transmite de persona a persona. Entonces priorizamos que la población más afectada y de riesgo, acceda a los repelentes para evitar ser picados”, enfatizó la ministra de Salud.



CONFIRMACIÓN POR CRITERIO CLÍNICO

Por su parte, la subsecretaria de Equidad en Salud, Romina Carrizo, señaló que “ya hay circulación viral de dengue en 32 localidades, lo que permite hacer un diagnóstico por nexo epidemiológico y ante la presentación de un cuadro clínico compatible con la enfermedad, sin que sea necesario un análisis de laboratorio”. “Si sabemos que en un radio de nueve manzanas tenemos un vecino positivo de esta enfermedad, presenta fiebre alta, dolor retro ocular, en el cuerpo y/o en las articulaciones, se confirma clínicamente, y se aborda y controla como tal en cada paciente”, precisó Carrizo.



MANTENER MEDIDAS

ESENCIALES DE PREVENCIÓN

Finalmente, la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, enfatizó que “tal como señaló la ministra de Salud ‘sin mosquito no hay dengue’ y todos los esfuerzos tienen que redoblarse en las acciones de descacharrado, eliminar objetos que acumulen agua, usar telas mosquiteras, en los niños tules para protegerlos mientras duermen, y repelente en todos los casos”. “Todo el país está en etapa de mitigación. Es decir, el dengue está instalado y no vamos a evitar tener casos. Lo que tenemos que hacer es seguir eliminando el vector durante todo el año y mediante todos los esfuerzos”, alertó Carolina Cudós. Finalmente, Epidemiología actualizó las localidades con circulación viral de dengue donde puede utilizarse la confirmación por nexo epidemiológico en la provincia de Santa Fe, al día 10/04/2023. Estas son Villa Minetti, Tostado, Ceres, Avellaneda, El Rabón, Florencia, Las Toscas, Reconquista, San Antonio De Obligado, Tacuarendí, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Ocampo, Santa Fe, Rafaela, Hersilia, Rosario y Chabas. Asimismo, desde el área indicaron tener presente que en las localidades más grandes, los casos pueden estar concentrados en algunos barrios, además, la co-circulación de los serotipos DEN1 y DEN2 en Rosario. Por último, recordó que se detectaron casos de Chikungunya en el Barrio Alto Verde de Santa Fe y en Rosario, sin antecedentes de viaje.