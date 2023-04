Martín Bertolaccini logró otro triunfo en Micro Max

Martín Bertolaccini fue una vez más protagonista de lujo, en las definiciones de la clase Micro Max. La cita que lo convocó al circuito de Ciudad Evita el pasado fin de semana, correspondió al Evento #2 del Trofeo de Otoño organizado por RMC Buenos Aires.

Con una buena preparación, el rafaelino compitió el pasado fin de semana en el kartódromo "Rubén Luis Di Palma" del partido de La Matanza.

En una ajustada definición de la prueba clasificatoria, se ubicó en el segundo cajón para iniciar las mangas. En la primera del sábado se quedó con el triunfo, pero en la segunda un despiste lo relegó al séptimo puesto.

"Arrancamos bien, vinimos a probar desde el jueves y estuvimos muy rápidos. El sábado en el warm up quedamos primeros y en la clasificación segundos, muy cerca de la pole. Ganamos la primera manga, pero en la segunda me enganché con un auto y me despisté. Igualmente, nos quedamos con el récord de vuelta cuando giramos solos. El auto está bastante bien. Vamos a tratar de hacer lo mejor para ganar", aseguró el sábado, al analizar sus planes para el resto de la fecha.

En una tercera manga intensa, Martín integró un terceto que sostuvo una ardua pelea por la punta. En un apretado cierre, se ubicó segundo. En la final largó desde el tercer lugar y en la movida inicial, se acomodó a espaldas del líder. Un par de giros más tarde capturó la punta e impuso un ritmo demoledor para alejarse del debate que mantuvieron sus escoltas. La bandera de cuadros lo vio cruzar primero y con una buena diferencia.

Antes de festejar en el podio, aseguró: "Estamos teniendo resultados muy buenos que nos suman muchos puntos para el campeonato. En la final ganamos bastante cómodos, pudimos agarrar ritmo en las primeras vueltas, pasamos a Ramiro (Carreira) y nos escapamos".

Luego continuó: “Quiero agradecer a mi mamá, mi papá, mi hermana y a toda mi familia, al equipo Zaffaroni Kart Team, por el auto que me preparó, a Mati, Lucas, Jimmy, Fede, Tanque, Alfa, Juani, Sancor Seguros y Banco Santa Fe".

Estos son los resultados del fin de semana:

1ª Manga: 1° Martín Bertolaccini; 2° Benjamín Ristaino; 3° Ramiro Carreira; 4° Juan Davio y 5° Agustín Vallejos.

2ª Manga: 1° Ramiro Carreira; 2° Benjamín Ristaino; 3° Valentino Manassero; 4° Mauro Ramírez; 5° Juan Davio... 7° Martín Bertolaccini.

3ª Manga: 1° Ramiro Carreira; 2° Martín Bertolaccini; 3° Benjamín Ristaino; 4° Mauro Ramírez y 5° Agustín Vallejos.

Final: 1° Martín Bertolaccini; 2° Benjamín Ristaino; 3° Ramiro Carreira; 4° Valentino Manassero; 5° Juan Davio; 6° Agustín Vallejos y 7° Mauro Ramírez.

Campeonato (extraoficial): Benjamín Ristaino 167 puntos; Martín Bertolaccini y Ramiro Carreira 165; Valentino Manassero 123 y Juan Davio 96. (Fuente: e-kart.com.ar).